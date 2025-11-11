Plåtslagare

Axessplåtslageri AB / Tunnplåtslagarjobb / Trollhättan
2025-11-11


Vi på Axess Plåtslageri AB växer och behovet för medarbetare ökar så nu söker vi en person att utöka vårt team. Du är en duktigt plåtslagare som har ett driv och en passion för plåtslageri yrket.

Publiceringsdatum
2025-11-11

Bakgrund
• Utbildad Byggnadsplåtslagare
• Innehar minst B-Körkort
Som person är du lösningsorienterad och levererar hög kvalité där ditt mål alltid är en nöjd kund. Du är trygg i din roll som en självgående plåtslagare där du tar initiativ och självständigt driver ditt arbete framåt med god struktur.
Du är noggrann, ansvarsfull och trivs med att jobba både självständigt och i team.
Vi är medlemmar i Plåt och Ventföretagen vilket betyder att vi följer alla kollektivavtal.
Axess plåtslageri
Vår kunskap Er tillgång

Kontaktuppgifter:
Tobias Andreassen
• 46 73-520 45 88

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: Tobias@axessplat.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Axessplåtslageri AB (org.nr 559528-8738)
Larmvägen 9 (visa karta)
461 38  TROLLHÄTTAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tobias andreassen
Tobias@axessplat.se
0735204588

Jobbnummer
9600008

