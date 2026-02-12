Plåtslagare
Axessplåtslageri AB / Tunnplåtslagarjobb / Trollhättan Visa alla tunnplåtslagarjobb i Trollhättan
2026-02-12
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Axessplåtslageri AB i Trollhättan
Vi på Axess Plåtslageri AB växer och behovet för medarbetare ökar så nu söker vi en person att utöka vårt team. Du är en duktigt plåtslagare som har ett driv och en passion för plåtslageri yrket. Publiceringsdatum2026-02-12Bakgrund
• Utbildad Byggnadsplåtslagare
• Innehar minst B-Körkort
Som person är du lösningsorienterad och levererar hög kvalité där ditt mål alltid är en nöjd kund. Du är trygg i din roll som en självgående plåtslagare där du tar initiativ och självständigt driver ditt arbete framåt med god struktur.
Du är noggrann, ansvarsfull och trivs med att jobba både självständigt och i team.
Vi är medlemmar i Plåt och Ventföretagen vilket betyder att vi följer alla kollektivavtal.
Axess plåtslageri
Vår kunskap Er tillgång
Kontaktuppgifter:
Tobias Andreassen
• 46 73-520 45 88 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: Tobias@axessplat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axessplåtslageri AB
(org.nr 559528-8738)
Larmvägen 9 (visa karta
)
461 38 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tobias andreassen Tobias@axessplat.se 0735204588 Jobbnummer
9738938