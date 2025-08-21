Platschef till Nordec Construction
2025-08-21
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Nordec söker en platschef till norra Sverige - med ansvar för några av landets mest betydande industriprojekt inom stålbyggnation i den gröna omställningen!
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Nordec Construction AB, som är ett Svenskt dotterbolag till Finska Nordec Oy.
Nordec är ett nordiskt bolag med över 40 års erfarenhet av att leverera stål- och prefabkonstruktioner till några av Europas mest krävande byggprojekt. Deras verksamhet är fokuserad på projektering, tillverkning och montering av kompletta stomlösningar - inklusive väggar och tak - för industri- och kommersiella fastigheter, hallar samt även broar för gång- väg och järnvägstrafik.
De erbjuder helhetslösningar som omfattar hela värdekedjan - från teknisk konstruktion och projektledning till produktion, logistik och installation. Genom att ta ett övergripande ansvar skapar Nordec trygghet, kvalitet och effektivitet för sina kunder.
Nordec har cirka 650 medarbetare och är verksamt i sex länder: Finland, Sverige, Norge, Litauen, Tjeckien och Polen. De driver fyra specialiserade produktionsenheter, vilket säkerställer både hög produktkvalitet och effektiva tillverkningsprocesser.
Nordec bildades 2020 genom sammanslagningen av Normek Oy och Ruukki Building Systems Oy. Med kombinerad kompetens och lång erfarenhet är de en stark aktör inom ingenjörskonst, konstruktion och hållbara stålbyggnadslösningar. Deras mål är att leverera tekniskt och ekonomiskt optimerade lösningar och samtidigt bygga långsiktiga kundrelationer genom engagemang, flexibilitet och god service.Dina arbetsuppgifter
I rollen som platschef i norra Sverige ansvarar du för några av landets mest betydande byggprojekt inom stål- och prefabbyggnation. Du har totalansvar för montageplatsen, leder det dagliga arbetet och säkerställer att genomförandet håller rätt kvalitet samt följer tidplan, budget och säkerhetskrav. Du har personalansvar på plats och samarbetar med erfarna arbetsledare.
Som platschef är du en nyckelperson i våra projekt inom samtliga Nordecs affärsområden. Flervåningsprojekten och broprojekten har fokus mot etablerade kunder inom byggsektorn, medan hall- och industriprojekten ofta är kopplade till den gröna industriella omställningen, där Nordec bygger framtiden tillsammans med ledande aktörer. Arbetet sker i en internationell miljö med projekt över landsgränser, samtidigt som företaget är tillräckligt litet för att erbjuda korta beslutsvägar, öppenhet och en kultur som uppmuntrar innovation och kontinuerlig förbättring. Medarbetarna får en unik inblick i alla kärnområden i verksamheten och blir en viktig del av leveransen av säkra, klimatsmarta och kostnadseffektiva industriprojekt inom stålbyggnadsbranschen.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Driva byggprojekt inom stål, betong och prefab
Leda montageplatsen och säkerställa kvalitet, tidplan, budget och säkerhet
Samordna arbetet med arbetsledare och ha indirekt personalansvar
Arbeta i en internationell miljö med korta beslutsvägar och stort inflytande
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Relevant eftergymnasial utbildning inom bygg- eller ingenjörsområdet
Dokumenterad erfarenhet av att leda montage- eller byggprojekt, gärna inom industribyggnation eller stålbyggnation
Erfarenhet av helhetsansvar inklusive budget- och resultatansvar
Goda ledaregenskaper och erfarenhet av personalansvar
Svenska och Engelska i tal och skrift, finska är meriterande
Innehar giltigt B-körkort
Vi söker en engagerad och strukturerad ledare som vågar ta ansvar och fatta trygga beslut även under tidspress. Du är en tydlig och inspirerande kommunikatör som motiverar teamet och skapar en positiv arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Rollen kräver att du är flexibel och lösningsfokuserad, eftersom du ofta behöver hantera komplexa situationer och samordna olika delar av projektet. Med ett starkt affärsdriv och förmåga att se helheten blir du en viktig drivkraft i Nordecs fortsatta utveckling och framgång.
Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Plats: Norrbotten (Piteå och norröver - med fokus på Luleå, Boden och Malmfälten) Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Sista ansökningsdatum är 2025-09-15.
