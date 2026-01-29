Platschef till Lindesberg
2026-01-29
Varför Komatsu Forest?
Hos oss blir du en del av ett globalt företag med lokal förankring. Som platschef på Komatsu Forest i Lindesberg ingår du i ett nätverk av andra kunniga platschefer och verkstäder runt om i Sverige. Här möts du av omväxlande arbetsuppgifter, avancerade maskiner och erfarna kollegor. Du arbetar nära både kunder och centrala funktioner och får möjlighet att bidra till en arbetsmiljö där innovation, hållbarhet och utveckling står i fokus.
Ditt nya jobb
I rollen som platschef ansvarar du för att leda, fördela och utveckla det dagliga arbetet på verkstaden i Lindesberg. Du blir en nyckelperson för både medarbetare och kunder i området. Dina ansvarsområden omfattar:
Planering av service och reparationer på kundmaskiner
Hantering av akuta kundärenden
Personalansvar och arbetsmiljöansvar för verkstadens medarbetare
Ansvar för resultat och uppföljning av anläggningen
Utöver det dagliga arbetet bidrar du till långsiktigt förbättringsarbete inom Sälj & Service. Tillsammans med servicechef, övriga platschefer och den centrala teknikgruppen planerar du även introduktion och utbildning av medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som är en engagerad och trygg ledare med förmåga att skapa delaktighet och motivera andra. Du trivs i en vardag som kräver struktur, ansvarstagande och ett lösningsorienterat arbetssätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Tidigare erfarenhet av ledarskap och personalansvar
Körkort minst klass B
Goda kunskaper i svenska, samt grundläggande kunskaper i engelska
Meriterande är även:
Erfarenhet inom service och eftermarknad, gärna från fordonsbranschen eller skogsindustrin
Vana av arbete i ERP-/affärssystem
Vad erbjuder vi?
Hos Komatsu Forest får du:
En arbetsplats där du både kan utvecklas själv och utveckla andra
Ett team som stöttar varandra och jobbar mot gemensamma mål
Tryggheten i en global koncern som satsar på hållbarhet och inkludering
Tillsammans med dina kollegor är du med och bidrar till en framtid som präglas av innovation, ansvar och långsiktighet - och där vi formar nästa steg inom skogsmaskinsbranschen.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas i din profil och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7138675-1815035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komatsu Forest AB
(org.nr 556079-5949), https://career.komatsuforest.se
Stafettgatan 9 (visa karta
)
711 34 LINDESBERG Arbetsplats
Komatsu Forest Jobbnummer
9712894