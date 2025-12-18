Platschef till Dalafrakt - Entreprenad
2025-12-18
DalaFrakt erbjuder effektiva och hållbara tjänsten med hög kvalitet inom transport, logistik, markentreprenad och anläggning. Med ett stort engagemang bistår vi med att skapa effektiva, korrekta och hållbara lösningar till våra kunder. Vi är stolta över att få vara en del av samhällsutvecklingen. DalaFrakt har ett 110-tal medleverantörer i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Huvudkontoret ligger i Leksand.
Du får stor frihet att påverka - och ett starkt stöd i ryggen. Det här är en roll för dig som vill ha helhetsansvar, forma dina egna projekt och slippa storbolagets rundgång och byråkrati.
Hos Dalafrakt Entreprenad är beslutsvägarna korta, idéerna välkomna - och resultatet alltid i fokus.
Vi är inte som de gamla drakarna. Vi är ett snabbfotat, lösningsorienterat och växande entreprenadbolag med bas i Leksand och hela Mellansverige som spelplan. Här bygger vi framtidens infrastrukturprojekt - mark, VA, väg, fjärrvärme och grunder - med schyssta människor och höga ambitioner.
Vad du kommer göra
Du leder våra anläggningsprojekt från start till mål. Du har koll på ekonomin, planerar produktionen och ser till att både maskiner och människor levererar. Du är där det händer - på plats, i mötet med kund, i samtalet med maskinisten, i lösningen av det oväntade. Våra projekt kommer de närmsta åren finnas mestadels i Falun/Borlänge och Leksand, men även på andra orter i länet förekommer det projekt.
Exempel på ansvarsområden:
• Produktions- och resultatansvar för mark- och anläggningsprojekt
• Daglig ledning av personal, underentreprenörer och logistik
• Ekonomisk uppföljning, tidsplanering och kvalitetssäkring
• Relationsbyggande med kund, beställare och projektörer
• Mängdavstämning och ÄTA-hantering
Vem vi tror att du är
Du har några års erfarenhet som platschef eller arbetsledare inom mark/anläggning, men framför allt har du drivet och inställningen. Du gillar struktur - men hatar stillestånd. Du är trygg i att fatta beslut, älskar när teamet presterar tillsammans, och vet att man ibland får kavla upp ärmarna för att komma i mål.
Vi gillar dig extra mycket om du:
• Är tekniskt vass och gillar att lösa saker direkt i fält
• Har koll på AMA Anläggning och entreprenadjuridik
• Ser dialogen med kund som en nyckel till bra affärer
• Har en avslappnad, tydlig och prestigelös ledarstil
• Trivs när du får ta ansvar - och få saker att händaPubliceringsdatum2025-12-18Om företaget
Dalafrakt Entreprenad är en del av DalaFrakt - ett väletablerat företag inom transport, logistik och entreprenad med bas i Leksand och över 100 anslutna medlemsåkerier. Entreprenadverksamheten är vår offensiva satsning - här driver vi egna projekt, bygger med kvalitet och utmanar det invanda. Vi växer, testar nytt, tänker smart - och har kul längs vägen.
Välkommen med din ansökan!
Dalafrakt samarbetar med Lundin & Boström i denna rekrytering.
Skicka in din ansökan via www.lundinbostrom.se
- vi intervjuar löpande, ansök dock senast 2026-01-12
Har du frågor? Kontakta gärna rekryteringskonsult Peter Boström på 073-826 71 00 eller peter.bostrom@lundinbostrom.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström Hr AB
(org.nr 556835-0002) Arbetsplats
Lundin & Boström Jobbnummer
9651895