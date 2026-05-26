Platschef sökes till Tvättmäster i Lidköping!
2026-05-26
Tvättmäster i Lidköping söker en driven, trygg och affärsorienterad Platschef som vill leda verksamheten vidare in i nästa utvecklingsfas. Har du ett naturligt ledarskap, ett starkt kundfokus och trivs med att ta fullt ansvar för både verksamhet, personal och resultat? Då är detta rollen för dig - skicka in din ansökan redan idag!
Om rollen
Som Platschef ansvarar du för att leda, utveckla och driva verksamheten på Tvättmäster. Du har en central roll i att säkerställa att produktionen fungerar effektivt, att teamet mår bra och presterar, samt att kunderna får den höga kvalitet och service vi är kända för.
Du leder en grupp på 8 medarbetare och arbetar aktivt med att tydliggöra mål, följa upp resultat och skapa engagemang i vardagen. Rollen innebär också ett starkt affärsfokus, där du utvecklar relationer med både befintliga och nya kunder, skapar affärsmöjligheter och driver försäljningen framåt.
Du rapporterar till Tvätterichef och har tillgång till centrala stödfunktioner inom ekonomi, HR och IT. I rollen samarbetar du även nära med dina Platschefskollegor på våra andra orter, vilket ger ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och ett starkt nätverk att luta dig mot i vardagen.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Hantera fakturering och orderadministration
Leda, coacha och utveckla medarbetarna i det dagliga arbetet
Ansvar för arbetsmiljö, schemaläggning, rekrytering och personalfrågor
Budget- och resultatansvar, inklusive uppföljning av nyckeltal
Säkerställa ett effektivt, kvalitetssäkert och kontinuerligt förbättrat produktionsflöde
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Skapa offerter och kundavtal samt följa upp affärer
För att trivas och lyckas som Platschef hos oss är du en person som motiveras av att skapa resultat genom tydligt ledarskap, god struktur och ett starkt kundfokus. Du är trygg i att ta fullt ansvar för personal, arbetsmiljö och budget, och du har en naturlig förmåga att engagera och utveckla ditt team i vardagen.
Du har ett affärsorienterat arbetssätt och är skicklig på att identifiera nya möjligheter. Du trivs i mötet med kunder, bygger långsiktiga relationer och är van vid att arbeta kund- och serviceorienterat. För att hantera rollen väl behöver du ha goda kunskaper i Office-paketet och vara snabb på att sätta dig in i nya system. Har du erfarenhet av TIKOS är det meriterande, liksom om du har branschvana.
Vi ser att du har tidigare erfarenhet av ledarskap, gärna från en operativ eller produktionsnära miljö, och att du är van vid att fatta beslut, prioritera och skapa struktur även när tempot är högt. Som person är du kommunikativ, ödmjuk och närvarande, med en trygghet som skapar engagemang och trivsel i gruppen. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Om Tvättmäster
Tvättmäster är ett väl etablerat tvätteri med starkt rykte i hela Skaraborg. I över 30 år har vi levererat hög service till hotell, restauranger, industrier samt privatkunder. Vi är stolta över vår stabila verksamhet, våra moderna lokaler och vår engagerade personalstyrka. Tvättmäster ingår i samma koncern som YP Yrkesbutiker.
Hos oss får du arbeta i en organisation som är i utveckling, där du som ledare får stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka verksamhetens riktning. Vi värnar om ett inkluderande arbetsklimat med stark gemenskap och ett genuint fokus på samarbete.
Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som initialt påbörjas med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Lön: MånadslönAdress: Skogvaktarvägen 13Ansökan: Sista ansökningsdag är 7 juni, vi kommer att arbeta med löpande urval. Du hittar ansökningsformuläret här: Platschef sökes till Tvättmäster i Lidköping! | YP Yrkesbutiker https://yp-tvatterierna.onecruiter.com/jobs/308854-platschef-sokes-till-tvattmaster-i-lidkoping
Vid frågor om tjänsten kontakta Johan Persson, via mail Johan.Persson@a-kembaren.se
använd tjänstens titel som rubrik.
Besök gärna vår hemsida och läs mer om oss på www.tvattmaster.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
