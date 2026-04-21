Platschef sökes till däckverkstad
Aura Personal AB / Chefsjobb / Kungälv Visa alla chefsjobb i Kungälv
2026-04-21
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Är du en driven ledare med ett starkt affärsfokus och trivs i en roll där du får kombinera struktur, ansvar och kundkontakt? Har du erfarenhet av att leda team och vill ta nästa steg i en verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Aura Personal söker nu, för Citiras räkning, en platschef till deras verksamhet i Nödinge. Verksamheten arbetar med både tunga och lätta fordon och består av ett engagerat team om fyra medarbetare.
Om rollen Som platschef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av verkstaden. Du arbetar både operativt och strategiskt med fokus på att utveckla affären, stärka kundrelationer och säkerställa en hög servicenivå.
Du kommer bland annat att:
Leda och fördela arbetet för verkstadspersonalen
Budget- och resultatansvar
Driva lokal försäljning inom personbils-, lastbils- och entreprenaddäck samt tjänster
Utveckla befintliga kundrelationer och aktivt arbeta med nykundsbearbetning
Säkerställa att administrativa rutiner och stödsystem används korrekt
Ansvara för arbetsmiljö och säkerhet i verkstaden
Din profil Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med god social förmåga. Du är affärsdriven, strukturerad och har lätt för att skapa förtroende - både hos kunder och medarbetare.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av personalledning
Är van vid kundkontakt och trivs i en säljande roll
Har god organisatorisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Har erfarenhet från verkstad, serviceverksamhet eller liknande miljö
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från motorbranschen eller arbete med däck
Erfarenhet av tunga fordon
Ett etablerat kontaktnät inom branschen
C-körkort
Om tjänsten Detta är en rekrytering via Aura Personal där du blir direktanställd hos vår kund. Du erbjuds en utvecklande roll i en stabil och växande verksamhet med goda möjligheter att påverka och utveckla både verksamheten och ditt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7608608-1958438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Kungälv Resecentrum (visa karta
)
442 35 KUNGÄLV Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9867187