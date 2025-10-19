Platschef Rasta Kalmar
Rasta Sverige AB / Kockjobb / Kalmar Visa alla kockjobb i Kalmar
2025-10-19
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasta Sverige AB i Kalmar
, Bromölla
, Eksjö
, Värnamo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Rasta Kalmar är en anläggning som ingår i den välkända Rasta-kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige, där vi driver restaurang, butik och hotellverksamhet. Här på Rasta Kalmar har vi en restaurang med fokus på klassisk svensk husmanskost, ett hotell med 40st rum samt en välsorterad trafikbutik som drivs under varumärket OK/Q8. Vår ambition är att alltid vara det självklara stoppet längs vägarna och erbjuda gästerna en upplevelse med god mat, hög service och trivsam miljö.
Arbetsbeskrivning Som platschef på Rasta Kalmar har du det övergripande ansvaret för anläggningen. Rollen innebär att du leder den dagliga driften och säkerställer att verksamheten uppfyller - och överträffar - våra gästers förväntningar. Du ansvarar för både kvalitet och lönsamhet och leder verksamheten på ett effektivt, serviceinriktat och glädjefyllt sätt. Arbetet sker till största del i driften, där du som chef har störst möjlighet att påverka resultat och kvalitet.Publiceringsdatum2025-10-19Dina arbetsuppgifter
Driva och utveckla den dagliga driften i restaurang och butik.
Personalansvar: rekrytering, schema, arbetsledning, medarbetarsamtal.
Ekonomiskt ansvar: budget, uppföljning resultat, lönsamhet.
Säkerställa hög service och kvalité för våra gäster.
Arbeta aktivt med merförsäljning, marknadsföring och lokala aktiviteter.
Ansvara för kontakt med myndigheter och samarbetspartners.
Kvalifikationer och erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av arbetsledande befattning inom restaurang, service eller liknande bransch.
God ekonomisk förståelse och erfarenhet av budgetarbete.
Stresstålig och lösningsorienterad - van att arbeta i ett högt tempo.
Starka ledaregenskaper med förmåga att motivera och inspirera medarbetare. Tydligt fokus på service och gästens upplevelse.
Meriterande med erfarenhet från kedjeföretag eller liknande organisation.
Arbetstid och förmåner
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning. Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetstid: Varierande, inklusive helger och kvällar. Lön: Enligt överenskommelse Möjlighet att påverka och utveckla en välbesökt anläggning, samt bli en del av Rasta-koncernen i utveckling.
Ansökningsprocess Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ta chansen att bli en del av vårt härliga team och vara med och driva Rasta Kalmar framåt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasta Sverige AB
(org.nr 556618-7141), http://www.rasta.se Jobbnummer
9563699