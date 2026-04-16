Platschef Mark anläggning Stockholm
Nu behöver vi rekrytera en välrenommerad duktig platschef inom mark anläggning i Stockholm, till en av våra mest prestigefyllda kunder inom mark anläggning i Stockholm.
Platschef Mark & Anläggning - Stockholm
Vill du leda några av Stockholms mest prestigefyllda mark- och anläggningsprojekt?
Nu söker vi en erfaren och välrenommerad platschef inom mark och anläggning till en av bolagets mest betydelsefulla kunder i Stockholmsområdet.
Bäckström Anläggning AB är en av Stockholms ledande aktörer inom mark, anläggning och infrastruktur. Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas och söker nu en platschef som vill vara med och möta kundernas växande behov.
Därför ska du välja Bäckström Anläggning AB
Bäckström Anläggning AB är ett stabilt och växande entreprenad bolag med tydligt fokus på kvalitet, arbetsmiljö och långsiktighet. Bolaget erbjuder spännande och komplexa projekt med stort eget ansvar, en professionell organisation med nära samarbete mellan funktioner samt ett ledarskap som bygger på tillit, samverkan och tydligt mandat. Här finns även möjlighet att påverka verksamheten och växa i rollen.
Bäckström Anläggning AB är certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vilket ger strukturerade arbetssätt, tydlig dokumentation och kontinuerlig återkoppling av erfarenheter och lärdomar från genomförda projekt.Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Som platschef leder, planerar och styr du den dagliga produktionen i mark- och anläggnings entreprenader av varierande storlek och komplexitet. Du har helhetsansvar för att projekten genomförs enligt uppsatta mål avseende ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och leveranstid.
Rollen omfattar bland annat produktions- och resursplanering, operativt personalansvar samt medverkan i rekrytering. Vidare ansvarar du för ekonomisk uppföljning, prognoser och rapportering samt för samarbete med beställare, underentreprenörer och leverantörer. En viktig del av arbetet är också att säkerställa efterlevnad av lagar, regelverk och interna processer.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen söker Bäckström Anläggning AB dig som är väl förankrad i anläggningsbranschen och har:
Erfarenhet av ledarskap och personalansvar
God teknisk förståelse och praktisk erfarenhet inom mark och anläggning
God kännedom om AMA Anläggning och MER
Kunskaper inom entreprenad- och affärsjuridik
Erfarenhet av arbete enligt lednings- och kvalitetssystem
BAS-U
Erfarenhet av kalkylprogram samt anbudsarbeteProfil
Du har flera års erfarenhet av ledande befattningar inom anläggnings entreprenad och är van vid ansvar för personal, budget och ekonomi. Du är en trygg ledare och skicklig kommunikatör som inger förtroende i dialogen med både medarbetare och kunder.
Du trivs med att leda flera projekt parallellt, arbetar strukturerat mot tydliga mål och skapar goda samarbeten i projektorganisationer. Du kombinerar affärsmässighet med ett närvarande och tydligt ledarskap.Dina personliga egenskaper
Bäckström Anläggning AB söker en person som är trygg, social och kommunikativ, med ett analytiskt och strukturerat arbetssätt. Du är målmedveten, driven och lösnings orienterad, trivs med ansvar och har god förmåga att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer.
Bäckström Anläggning AB erbjuder
Hos Bäckström Anläggning AB får du en central roll i en dynamisk arbetsmiljö med intressanta och tekniskt avancerade projekt. Rollen präglas av frihet under ansvar, tillsammans med ett starkt stöd från både ledning och organisation.
Som platschef har du eget projekt ansvar och bygger samt leder din egen projektorganisation tillsammans med ett engagerat team där driv, kvalitet, innovation och samarbete står i fokus. Företagskulturen är familjär och inkluderande och präglas av öppenhet, tydlighet och stöttning i det dagliga arbetet.
Bäckström Anläggning AB prioriterar säkerhet, kvalitet och hållbarhet och ligger i framkant när det gäller personalvård och kompetensutveckling. För den som vill utvecklas finns goda och långsiktiga karriärmöjligheter, där bolaget satsar aktivt på sina medarbetares kompetens och engagemang. Rollen omfattar attraktiva villkor, en långsiktig anställning samt förmånsbil som förenklar både arbete och vardag.
Anställningsform: Heltid Placering: Stockholm
Kontakt & Ansökan: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterings specialist inom Bygg infrastruktur Thomas Hellström på info@rekryteringstockholm.com
Vi genomför löpande urval och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via systemet el skicka direkt till mail så snart som möjligt, för att säkerställa din medverkan i urvalsprocessen.
Vi ser varmt fram emot din ansökan redan idag!.
Rekrytering Stockholm Byrå AB är ett rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av Bygg infrastruktur och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva bemanning och rekryterings lösningar genom professionella processer.
Vårt ledord i organisationen är människan framför allt Så ansöker du
