Junior Project Manager till Internationellt Teknikbolag
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2026-06-15
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Nu söker vi en Junior Project Manager till ett internationellt industribolag med avancerade tekniska produkter och lösningar för processindustrin. Här får du möjlighet att ta ansvar för egna projekt, samarbeta med flera tekniska discipliner och utvecklas i en organisation där teknik och leverans står i centrum.
Det här är en roll för dig som har en teknisk utbildningsbakgrund och vill kombinera teknikförståelse med projektledning i en global verksamhet.
OM TJÄNSTEN:
Som Junior Project Manager blir du en del av en projektorganisation som ansvarar för genomförandet av kundprojekt inom process- och tillverkningsindustrin. Projekten omfattar bland annat konstruktion, inköp, tillverkning, testning och leverans av tekniska system och utrustning.
Du kommer att driva mindre kundprojekt med stöd från erfarna kollegor samtidigt som du får en viktig koordinerande roll mellan teknik, inköp, produktion och kund. Rollen ger en bred förståelse för hela projektprocessen och passar dig som vill utvecklas mot en framtida roll som projektledare för större och mer komplexa projekt.
Detta är en möjlighet att komma in i en verksamhet där du får arbeta nära tekniken samtidigt som du utvecklar din förmåga att leda, koordinera och skapa struktur i projektmiljöer.
ARBETSUPPGIFTER:Driva mindre kundprojekt från start till leverans
Säkerställa att projekt levereras enligt tidplan, budget och överenskommen omfattning
Koordinera tekniska komponenter och leveranser inom pågående projekt
Följa upp projektens ekonomi och resursplanering
Säkerställa att kundkrav förstås och omsätts i projektets genomförande
Samordna arbetet mellan olika interna funktioner såsom konstruktion, inköp och produktion
Hantera förändringar, risker och avvikelser under projektens gång
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och verktyg inom projektorganisationen
VI SÖKER DIG SOM:Högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, kemiteknik, industriell ekonomi eller annat relevant område
Alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom teknik eller industri
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Ett strukturerat och metodiskt arbetssätt
Intresse för att kombinera teknik med projektledning och samordning
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av projektledning eller projektkoordinering
Erfarenhet från tillverkande industri eller processindustri
Kunskap inom projektstyrning, ekonomiuppföljning eller resursplanering
Erfarenhet av kundkontakt i tekniska projektmiljöer
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en person som trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt. Du har lätt för att skapa goda samarbeten, kommunicera med olika intressenter och behålla struktur även när flera aktiviteter pågår parallellt. Vidare är du lösningsorienterad, nyfiken och har förmågan att växla mellan detaljer och helhetsperspektiv beroende på situation.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Friday. Ambitionen från både kundens och Fridays sida är att uppdraget ska övergå i en långsiktig anställning hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Lön: Marknadsmässig
Rekryteringsansvarig: Nora Sundberg
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Stockholm Jobbnummer
9963777