Platschef, Konfidentiell
2026-02-06
Om rollen
Som Platschef blir du en central person i vår operativa verksamhet. Du kommer få möjlighet att ha stor inverkan på vår utveckling och det fortsatta bygget på vår inslagna väg. Du säkerställer effektiv planering av resurser och bemanning samt att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, säkerhet och kundfokus.
Som Platschef behöver du både operativ förståelse och strategisk blick. Du leder och utvecklar verksamheten genom tydlig styrning, strukturerade processer och ett nära samarbete med nyckelfunktioner internt. Du har fullt personalansvar och arbetar aktivt med att skapa engagemang, delaktighet och prestation i teamet.
AnsvarsområdenI ditt uppdrag ligger att säkerställa en effektiv och välplanerad daglig drift genom strukturerad resursstyrning och kontinuerlig uppföljning. Till det utveckla och följa upp rutiner och arbetssätt för att säkerställa hög leveransprecision och, kvalitet.
Du har fullt personalansvar över arbetsgruppen, i vilket även ingår rekrytera och utveckla medarbetare. Vi vill bygga en prestationskultur där tydliga mål, ansvar och återkoppling är självklara delar av vardagen. Till det att skapa en trygg, säker och inkluderande arbetsplats med tydliga ramar och förväntningar.
Du driver verksamheten mot uppsatta mål genom analys av nyckeltal, resultat och utvecklingsområden. För oss är leveranssäkerhet en av de viktigaste KPI:erna. Hantera och följa upp avvikelser och uppmuntra till eget ansvar ligger också högt på dagordningen. Du kommer även vara en viktig spelare i våra upphandlingar.
Din profilDu har flera års erfarenhet av operativ ledning med helhetsansvar.
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och förändringsledning.
Förmåga att leda, planera och följa upp en större arbetsgrupp.
Ekonomisk förståelse och vana att identifiera -och arbeta med nyckeltal.
Erfarenhet av att arbeta i verksamheter med tydliga regelverk och kvalitetskrav är meriterande.
Som person har du ett tydligt helhetsperspektiv och förmåga att genomdriva beslut. Du är analytisk och strukturerad men har även förmågan att entusiasmera och engagera en personalgrupp. Du är lösningsorienterad och kan dra upp tydliga riktlinjer, både på kort- och lång sikt.
Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende och skapar engagemang genom ett närvarande och ledarskap. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Körkort är ett krav.
AnsökanLåter det här som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan senast 8 mars. Urval sker löpande - vänta därför inte med att söka! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare Linus Elghorn, linus.elghorn@hrmab.se
, 0767-624686. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hrm Affärsutveckling i Stockholm AB
(org.nr 556720-0117), http://www.hrmab.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HRM Affärsutveckling AB Jobbnummer
9729275