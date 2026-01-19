Platschef Kankberg
2026-01-19
Vill du vara en del i att introducera världens första gröna och nitratfria sprängämne? Hos Hypex Bio får du chansen att skapa framtidens sprängämnesindustri med global räckvidd, och göra verklig skillnad för miljön och branschen.
Vi kan erbjuda en utvecklande och spännande roll där du får använda ditt intresse för ledarskap, teknik och projektledning. Vi välkomnar dig att bli en del av vårt dedikerade team och hjälpa oss i vår fortsatta tillväxtresa!
Om bolaget
Hypex Bio är ett svenskt bolag som har utvecklat världens första gröna och nitratfria bulksprängämne för civilt bruk. Vår banbrytande teknik har fått global uppmärksamhet och vår vision är att bli en ny industristandard för hållbara sprängämnen. Vi behöver fortsätta växa rejält för att nå en stark global närvaro, då det finns en kraftigt ökande efterfrågan på vår produkt.
I rollen som platschef vid Hypex Bios fabrik i Kankberg arbetar du med att arbetsleda, motivera och stötta dina medarbetare för att säkerställa att produktion, arbetsmiljö och logistik fungerar optimalt. Exempel på dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter inkluderar:
Personal och budgetansvar
Säkerställa produktion och underhåll enligt fastställda rutiner
Vår projektrepresentant i samarbetet med Boliden
Kontinuerlig utveckling av rutiner och arbetssätt
Stödja produktionen vid behov

Kvalifikationer
Minst 2 års ledarerfarenhet
Mycket goda kunskaper inom Excel och Officepaketet
Flytande svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Teknisk utbildning
Erfarenhet från produktion eller gruvindustri
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av att jobba med ERP-system
Erfarenhet av ISO 9001 eller liknande standard

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande, självgående, nyfiken och positiv. Du lyssnar aktivt och uppskattar att förbättra och strukturera våra arbetssätt. Du är en relationsbyggande, engagerad och socialt kompetent person som har lätt för att upptäcka möjligheter och tydligt kommunicera dina idéer i större grupper. Du har en lösningsorienterad inställning, förmåga att lyssna och en vilja att förbättra befintliga arbetsmetoder. Du har hög riskmedvetenhet med förståelse och respekt för instruktioner, lagar och regler.
Eftersom vi är ett litet team behöver du vara prestigelös och vara beredd att ta dig an vardagliga uppgifter som att städa eller stödja produktionen, medan du i nästa stund kan ta ett regionalt ansvar för att driva verksamheten framåt. Vi hjälps åt där det behövs för att nå våra ambitiösa mål.
Vi är ett ungt bolag i tillväxt så du behöver ha tålamod med att arbetssätt, processer och din rollbeskrivning utvecklas löpande, men dina åsikter kommer ha en påverkan på vägen framåt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur de kompletterar vårt team.
Övrig information
Tjänsten är en heltidsanställning med en inledande provanställning om sex månader. Arbetsplatsen är Hypex Bios anläggning intill Kankbergsgruvan i Boliden. Viss möjlighet till distansarbete finns. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi tillämpar kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering. Vi välkomnar sökande oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vi vill informera sökande om att Hypex Bio kommer att utföra säkerhetskontroll före anställning för den specifika positionen. Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) måste personer som deltar i explosivämneshantering godkännas av behörig myndighet. Sådant godkännande är nödvändigt för anställning hos Hypex och utgör ett steg i rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdag är 2026-02-08.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
