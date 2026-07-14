Platschef inom anläggning sökes!
Prowork Göteborg AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-14
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Platschef inom anläggning sökes!
Nu söker vi, på uppdrag av vår kund, en erfaren platschef inom mark och anläggning till ett väletablerat företag i Göteborg. Rollen passar dig som är trygg i din platschefsroll och vill ha en central och ansvarsfull position i projekten.
Om rollen
Som platschef ansvarar du för att leda och driva mark- och anläggningsprojekt från start till överlämning. Du har helhetsansvar för planering, produktion, ekonomi och uppföljning. Rollen innebär att du leder arbetet ute i projekten, samordnar personal och underentreprenörer samt säkerställer att arbetet genomförs enligt tidplan, budget, kvalitet och arbetsmiljökrav.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet som platschef inom mark och anläggning
Erfarenhet av exempelvis markarbeten, VA, grundläggning eller infrastruktur
God vana av projektekonomi, prognosarbete och tidsplanering
Erfarenhet av att leda och samordna flera aktörer i projekt
God datorvana
B-körkort
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
#Prwrk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Bemanning&Rekrytering Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
10002937