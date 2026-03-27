Platschef bygg åt kund i expansiv fas!
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27
Kund befinner sig i en expansiv fas och söker nu dig som vill vara en del av deras fortsatta tillväxt! Som platschef hos Kund får du en unik möjlighet att kliva in tidigt i denna resa. Rollen innebär att du inte bara driver projekt, utan också är med och utvecklar arbetssätt, struktur och kultur i takt med att bolaget växer.
Här finns ett stort utrymme att påverka. Kulturen präglas av förtroende och ansvar.
Som platschef ges du hög grad av frihet och flexibilitet i dina projekt, där bolaget aktivt väljer att lita på sina medarbetare och deras kompetens.
Det skapar en miljö där initiativförmåga uppmuntras och där du kan arbeta självständigt, samtidigt som du har stöd från ett engagerat team.
Bolaget erbjuder:
En central roll i en stark tillväxtresa
Möjlighet att påverka och forma verksamheten
Flexibilitet och förtroende i din yrkesroll
Ett sammansvetsat team med hög yrkesstolthet
Fokus på säkerhet och kvalitet i varje projekt
Vem är du? För att trivas i rollen som platschef hos vår kund behöver du ha en flerårig erfarenhet av att arbeta med byggprojekt där du har haft befattningen som platschef. Du som platschef kommer att bära ansvaret för den dagliga planeringen, produktionen, ekonomiska uppföljningen, samt kund- och medarbetarkontakter. Detta innebär att du har stor påverkan på hur du driver ditt projekt och därför är det fundamentalt att du är väldigt ansvarig. Du förväntas ha ett professionellt och trevligt bemötande gentemot andra. Din karaktär kännetecknas av att du har mycket goda egenskaper inom ledarskap där du engagerar och uppmuntrar andra i arbetet. Du arbetar även systematiskt, samtidigt som du är flexibel i ditt arbetssätt och kan anpassa dig till förändringar i arbetet när sådana situationer uppstår.
Vi söker dig som:
Besitter minst fem års dokumenterad erfarenhet av rollen eller liknande tjänst
Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har god förståelse för prognosarbete och entreprenadjuridik
Är stark i admin såväl som produktion
Kommunicerar tydligt och väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Körkort B är ett krav
Detta är en rekrytering, vilket innebär att Bustos Konsulttjänster AB ansvarar för rekryteringsprocessen men du kommer att bli anställd hos kunden.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7476397-1918243".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bustos Konsulttjänster AB
