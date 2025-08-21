Platschef anläggning i Västerbotten
2025-08-21
Vem är du?
Vår kund arbetar just nu med ett spännande projekt i norra Sverige och söker dig som är en ambitiös, organiserad och erfaren platschef inom anläggning och infrastruktur.
Som platschef ansvarar du för att leda och samordna infrastrukturprojekt från start till överlämning. Du är en trygg och närvarande ledare med förmåga att fatta beslut i högt tempo och att driva projektteamet mot gemensamma mål. Du har ett helhetsansvar för projektets ekonomi, tid, kvalitet, miljö och säkerhet.
Vi söker dig som har:
Du har en omfattande kunskap och erfarenhet av anläggning- och infrastruktursektorn samt ett etablerat nätverk inom anläggning. Utöver det har du minst fem (5) års erfarenhet i en liknande roll samt behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Hos Bustos Konsulttjänster AB blir du inte bara en i mängden. Du får en trygg anställning med friskvårdsbidrag, kontinuerliga utvecklingssamtal, en lyhörd konsultchef och roliga personalaktiviteter. Vi jobbar tätt tillsammans och sätter kvalitet och långsiktighet i främsta rummet.
Ansökan
Vi önskar tillsätta rollen omgående, men vi tar hänsyn till ev. uppsägningstid. Intervjuer och urval sker löpande. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Om arbetsplatsen
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg-, anläggnings- och infrastrukturområdet. Vårt mål är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad på våra kärnvärden ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag med nya spännande förfrågningar. För att möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig, som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur Ersättning
(org.nr 559090-8330), https://www.bustoskonsulttjanster.se/
Paola Bustos paola@bustoskonsult.se 070-612 02 13
