Platsansvarig Cafébiträde
2026-01-13
Brödernas Kafé söker en platsansvarig för heltidstjänst med 6 månaders provanställning.Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Brödernas Kafé har funnits sedan 2007 och är beläget i innerstan. Vi är ett väletablerat café med en hemtrevlig och välkomnande miljö där kundens trivsel och god service alltid står i fokus. Hos oss möts gästerna av ett engagerat team som arbetar nära varandra för att skapa en trygg och trivsam atmosfär. Vårt utbud består av kaffe och fika av hög kvalitet, lättare maträtter samt öl och vin, vilket gör Brödernas Kafé till en naturlig mötesplats för många av våra gäster.Dina arbetsuppgifter
Som platsansvarig ansvarar du för den dagliga driften av caféet och arbetar aktivt i verksamheten. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Schemaläggning och personalansvar
Arbete i den dagliga driften
Kassahantering
Servering och kundbemötande
Kaffetillredning
Förberedelser inför service
Disk och enklare städningKvalifikationer
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och har ett trevligt och professionellt bemötande
Stresstålig och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Ansvarstagande och strukturerad
Van vid att arbeta både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet från café eller restaurang är ett krav.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: info@brodernaskafe.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: info@brodernaskafe.se
Detta är ett heltidsjobb.
S:t Persgatan 101
602 33 NORRKÖPING
