Plåtmontör i närheten av Ulricehamn
2025-09-04
Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Vi söker nu en produktionsmedarbetare som är noggrann och har öga för detaljer till vår kund Jobro i Ulricehamn.
Du är positiv, pålitlig och arbetsam då vi arbetar inom en bransch med korta ledtider och snabba omtag. Vi hoppas att du har erfarenhet av montering, gärna av plåtdetaljer.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara montering i olika former, både manuellt och med hjälp av maskiner. Kan även förekomma enklare elektronikmontering.
Då avdelningen består av en liten grupp lägger vi stor vikt vid personlighet.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Vi använder oss av Monitor affärssystem och kunskaper i det är meriterande.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill utvecklas tillsammans med oss så kan du vara den vi söker. Urvalet sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Vem är du?
Meriterande:
Utbildning inom relevant område (tex el eller mekanik)
Erfarenhet av arbete inom industri och tillverkningssektorn
Erfarenhet från Monitor ERP
Strukturerad och serviceinriktadKvalifikationer
Truckkort A+B
Gymnasiekompetens eller motsvarande praktisk erfarenhet inom tillverkningsindustri
God förmåga att kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
Om verksamheten
Teknikföretaget Jobro är den snabbrörliga specialisten på komplex tillverkning av detaljer och produktionsutrustning för den tillverkande industrin, ett helhetserbjudande i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning.
Spetskompetens och en modern maskinpark gör Jobro till en effektiv partner från
utveckling till produktion. Jobro finns i Bankeryd, Jönköping och Ulricehamn, har ca 130 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Borås Jobbnummer
9491906