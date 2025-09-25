Platchef till Pollex i Malmö
Pollex vision är att vara en förnyare och vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Så har det varit i mer än 40 år och så kommer det att vara även i framtiden. Vår vision är att vara den ledande leverantören av schaktfria tjänster under mottot "Vi gör gamla rör som nya".
Vill du vara med på Pollex resa? Välkommen med din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Som platschef är du en viktig kugge hos oss, där ditt engagemang och ansvarstagande är avgörande för att allt ska bli klart i tid och inom givna ramar. Du leder och samordnar det dagliga arbetet resurseffektivt, vilket innebär planering, kontroll, ekonomi och att arbetsmiljö och kvalitet efterlevs. Dessutom kommer du tillsammans med ditt team motivera medarbetarna till samarbete, engagemang och en god gemenskap. Rollen som platschef spenderar du till stor del ute på projekt men du kommer även arbeta på kontoret i Malmö. Det här är en perfekt roll för dig som vill arbeta med spännande och viktiga projekt, ha mycket ansvar och möjlighet att växa, både i din roll och inom Pollex som företag. Du rapporterar till regionchef och utgår från kontoret i Malmö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Styrning och planering av egna och externa resurser tillsammans med övrig projektledning
Ekonomistyrning i projekt med avstämning, prognos och uppföljning
Kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen
Kundkontakt med fokus på relationsskapande
Projektledning inklusive administrativa uppgifter såsom dagbok, ÄTA-rapportering, egenkontroller. ekonomistyrning, mm.
Är du vår nya platschef?
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och lösningsfokuserad ledare med förmåga att få andra att arbeta bra i grupp och dra åt samma håll. Utöver detta är det viktigt att du har en kundfokuserad approach där du drivs av att skapa positiva kundupplevelser med målet att nå långvariga kundrelationer.
Vidare bör du ha en hög ambition om att efterlämna ett arbete som du är stolt över.
Vi söker dig som har följande erfarenheter och kvalifikationer:
Du bör ha arbetat minst fem år inom anläggning varav minst 3 år som arbetsledare, platschef eller annan ledande befattning
God kunskap i entreprenadjuridik, AB, AMA, etc.
Förståelse och kännedom kring systematiskt arbetsmiljöarbete
B-körkort
Flytande i svenska tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har kunskaper inom schaktfritt ledningsbyggande samt om du har utbildning inom BAS U, ledarskap, arbetsmiljö eller annan utbildning som anses relevant för rollen.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vad kan Pollex erbjuda dig?
Pollex är en arbetsgivare som är mån om sina medarbetare genom att erbjuda trygga anställningsvillkor och goda förmåner. Hos Pollex har du stora möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling inom ditt område. Som anställd på Pollex erbjuds du också möjligheter att köpa aktier i No Dig Alliance, Pollex moderbolag, www.nodigalliance.com
Om Pollex
Vi är idag ca 110 anställda och omsätter omkring 400 miljoner kr. Vi förnyar, rensar och provar rör i mark. Idag är våra kunder främst kommunala och privata ledningsägare. Vi har faktiskt 220 av Sveriges 290 kommuner som återkommande kunder.
Pollex ingår sedan 2021 i No Dig Alliance (NDA). NDA är en allians där flera bolag inom schaktfri ledningsförnyelse ingår. NDA:s ambition är att vara Nordens ledande och största aktör inom schaktfritt med de främsta och bästa medarbetarna i vår bransch. För dig som medarbetare på Pollex innebär detta en trygghet och stora möjligheter att utvecklas
Rekryteringsprocessen:
Är du den vi söker - Skicka in din ansökan redan idag. I rekryteringen samarbetar Pollex med Prowork kompetens. Har du frågor om tjänsten eller vill presentera dig själv i samband med din ansökan, kontakta ansvarig rekryterare, Jerry Stenberg på jerry.stenberg@prowork.se
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Detta är en rekrytering och du blir direkt anställd hos Pollex AB. Så ansöker du
