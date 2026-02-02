Planhandläggare
2026-02-02
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Tjänsten som planhandläggare är placerad på Samhällsbyggnadsenheten. Enheten består av tre funktioner, Regional planering, Plan- och bygg, och Investeringsstöd. Tjänsten som planhandläggare är vid Plan- och byggfunktionen, där vi är 14 kompetenta och samarbetsinriktade medarbetare.
Plan- och byggfunktionens uppdrag är att ta tillvara och samordna olika statliga intressen och göra sammanvägda bedömningar för ett hållbart samhällsbyggande. Detta sker genom arbete i tvärsektoriella beredningsgrupper och i samverkan med framför allt kommuner och statliga myndigheter.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som planhandläggare blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att handlägga detaljplaner och väg- och järnvägsplaner. Det kan också bli aktuellt att arbeta med översiktsplaner, nätkoncessioner och lantmäteriärenden, samt tillsynsvägledning för bygglov, och regeringsremisser. Utöver själva myndighetsutövningen ingår att ge råd och vägledning till framför allt våra kommuner.
Du leder planarbetet genom att ta stöd av experter från våra olika sakområden internt på Länsstyrelsen, och du samverkar med våra statliga sektorsmyndigheter.
Beroende på intresse och kompetens finns det möjlighet att delta i nätverk, både regionalt och nationellt. Möjligheten till kompetensutveckling är generellt sett väldigt god.
Vår verksamhet utvecklas ständigt och du behöver vara intresserad av att delta i utvecklingsarbete, och du behöver vara flexibel i att arbeta med angränsande arbetsuppgifter inom fysisk planering.
Placeringsort: Placeringsort är Göteborg, Vänersborg eller Mariestad.
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Resor ingår i tjänsten. KvalifikationerKvalifikationer
- Utbildning på högskolenivå som arkitekt, planeringsarkitekt, samhällsplanerare eller likvärdig utbildning.
- Några års arbetslivserfarenhet inom fysisk planering.
- Goda kunskaper i plan- och bygglagen och miljöbalken.
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.Dina personliga egenskaper
- Resultatinriktad med förmåga att hitta rätt nivå för att nå resultat.
- God förmåga att kommunicera, både i bild, tal och skrift.
- Förmåga att självständigt driva arbetet framåt och att lösa problem.
- Stabil och trygg i dig själv.
- Förmåga att samarbeta och att bygga och upprätthålla förtroendefulla
arbetsrelationer.
Vi ser gärna att du har
- Arbetat som handläggare inom fysisk planering inom offentlig verksamhet.
- Arbetat med handläggning av detaljplaner och väg- och järnvägsplaner.
- Arbetat med bygglovsfrågor.
- Erfarenhet av processledning.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker till jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/what:job/jobID:898963/
Bra att veta



Anställningsform: 1 tillsvidareanställning samt 1 vikariat.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
