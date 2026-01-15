Planeringsofficer Fmtis
2026-01-15
Välkommen att söka tjänsten som Planeringsofficer på Försvarsmaktens Telekommunikations- och Informationssystemförband (FMTIS).
Vi erbjuder dig:
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Om FMTIS
Försvarsmaktens Telekommunikations- och Informationssystemförband (FMTIS) ansvarar för FM tekniska ledningssystemstruktur. FMTIS har uppdraget att ansvara för, leda och genomföra drift och underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem. FMTIS Stab är förbandschefens stöd i ledning och styrning av förbandet. Tjänsten är placerad vid FMTIS STAB J3, genomförandeavdelningen.
Arbetet vid genomförandeavdelningen innefattar ansvar för planering och ledning av operationer, verksamhet på kort och medellång sikt samt förbandets produktion. J3 upprätthåller även FMTIS VB-tjänst med schemaplanering och bemanning. Under chefen J3 kommer du att vara ansvarig för planeringen av förbandets verksamhet innevarande år. Planeringen som görs i nära samarbete med J5 omfattar i huvudsak FMTIS verksamhetsuppdrag, FMTIS uppgifter i GROP samt Försvarsmaktens övningsverksamhet. Du kommer att tillhöra FMTIS (Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband) som i första hand är placerade i Örebro och Enköping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leder planeringen inom J3
• Delta som representant för FMTIS J3 vid interna och externa möten
• Planera och delta vid övningar
• Tjänstgöra som vakthavande befäl utanför ordinarie tjänstetid (H24) enligt ett rullande schema
Kvalifikationer
• Utnämnd OF 1-3/ OR 7-8
• Vana att tjänstgöra i stab
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Körkort lägst personbil (B, manuell växellåda)
• Arbetet är självständigt med stort eget ansvar där du leder verksamheten och har en stor mängd personkontakter
• Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighetDina personliga egenskaper
• Vi söker dig som är ansvarstagande och duktig på att strukturera ditt arbete
• Du har god förmåga att se helheten, göra prioriteringar, samt ta initiativ utifrån verksamhetens behov
• Du är relationsskapande, tydlig i din kommunikation och har god förmåga att bygga förtroende och samarbeta med andra
• Du är driven, kan ta eget initiativ och verkar för utveckling och förbättring inom ditt arbetsområde
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildad ledningssystemsofficer
• Erfarenhet av övningsplanering (större övningar)
• Erfarenhet av verksamhetsdialog
• Vana att jobba i ISUS och SWECCIS
• Utbildad sambandsofficer
• Signalskyddsutbildad
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning eventuellt med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%.
Arbetsort: Enligt överenskommelse, men tjänstgöring kommer huvuddel av tiden att vara från Enköping alternativt Örebro.
Tillträdesdatum: Snarast eller efter överenskommelse.
Tjänsteresor, både dag- och dygnsresor förekommer.
Med anställning i försvarsmakten följer en skyldighet att krigsplaceras.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Kontakta Henrik Persson
Fackliga företrädare
OFR/S. Martin Sparr
SACO Agnetha Landquist
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga persone nås via växeln 019-393500.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-02-06. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
