Planeringsingenjör - Region mitt Norrköping
2025-12-15
Vill du vara med och göra skillnad i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en engagerad och driven planeringsingenjör till teknikenhet i region mitt. Tjänsten är placerad i Norrköping, men arbetsuppgifter förekommer i hela regionen.
Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga - för ett tryggt och fritt Sverige.
Teknikenheten region mitt är verksam i åtta län, från Östergötland i söder till Dalarna och Gävleborg i norr. Enheten leds av teknikchefen och är uppdelad i två grupper, norra och södra för att möta kunden på bästa sätt. De ca 25 fastighetsingenjörerna utför i huvudsak uppdrag från förvaltaren och arbetsleds närmast av respektive gruppchef. I enheten finns även regional energiansvarig samt väg, mark och parkingenjör som expertstöd.
Den regionala planeringsingenjörens primära uppdrag är att inom anläggningsbeståendet utgöra ett produktions- och funktionsstöd till regionens teknikenhet och förvaltare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Du är ett stöd i tidiga skeden av projekt, när förvaltare gör avrop, och bidrar med din sakkunskap inom flera teknikområden.
• Samordnar uppföljning av planerat underhåll och ägarrelaterade investeringar avseende tid, ekonomi och kvalité inom regionen.
• Samverkar och inhämtar underlag och förutsättningar för underhålls- och investeringsplanering.
• Sammanställer och levererar underlag för månadsrapportering till förvaltningsstödsenheten.
• Dokumentationssamordning och kvalitetssäkring av projektdokumentation.
• Uppföljning av avtal och ledningsrätter och GIS uppgifter för anläggningsbeståendet
Arbete med projektledning av anpassningar, underhåll och investeringsprojekt kan också förekomma. Du rapporterar direkt till teknikchef. Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning eller utbildning som vi bedömer likvärdig, inom relevant område. Du har flerårig erfarenhet från ekonomisk och eller teknisk förvaltning av fastigheter samt projekt och projektekonomi. Du har goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem och uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav, då resor förekommer i tjänsten.
Det är meriterande om du har en fortifikatorisk utbildning. Har du flerårig erfarenhet från arbete med fortifikatoriska anläggningar antingen inom fortifikationsverket eller försvarsmakten är det starkt meriterande.För att trivas i rollen som planeringsingenjör har du en stark samarbetsvilja, du arbetar tillsammans med dina kollegor för att tillsammans nå era gemensamma mål. Du arbetar strukturerat och efter en tydlig process. Du har också god problemlösningsförmåga där du kan analysera problem utan att missa långsiktiga strategier. Vi söker dig som är stabil som person - du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och har förmågan att behålla lugnet även under press. Du möter motgångar med ett gott humör och bidrar till en positiv stämning i teamet, även när tempot är högt eller förutsättningarna förändras.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Norrköping. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 16 Januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta teknikchef Andreas Engström, 010-4444680 eller rekryteringsspecialist Josefin Philqvist 070 280 87 47. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
