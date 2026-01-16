Planerare till valkansliet
Örebro kommun / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-01-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Gillar du att planera, samordna och ta ansvar? Vill du bidra till ett av Sveriges viktigaste demokratiska uppdrag? Då kan rollen som planerare på valkansliet vara rätt för dig.Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Som planerare ansvarar du för att säkerställa att kommunens val- och röstningslokaler håller hög kvalitet och är förberedda inför valperioden. Du inventerar och bokar lokaler, tar fram beslutsunderlag till Valnämnden och deltar i den praktiska logistiken kring uppbyggnad och genomförande. Arbetet omfattar även besiktning och registrering av lokaler, kontakt med lokalansvariga samt stöd till väljare och funktionärer genom telefonjour och ärendehantering. Du är kretsledare vid onsdagsräkningen och deltar i nationella samarbeten och utbildningar. Rollen innebär perioder med högt tempo, där du stöttar valstaben brett. Arbetet präglas av komplexa processer, korta ledtider och snabba förändringar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera och samordna val- och röstningslokaler
• delta i det praktiska genomförande av valets logistik
• besiktiga och registrera lokaler i relevanta system
• ge stöd till väljare och funktionärer under valperioden
• leda och medverka i centrala moment under valprocessen
• delta i nationella samarbeten och utbildningar
• vid behov stötta övriga funktioner inom valstaben
Om arbetsplatsen
Du kommer tillhöra enheten för nämndstöd, som ansvarar för att samordna och utveckla nämndprocesserna inom Örebro kommun. Enhetens huvudsakliga uppgift är att ge ett kvalificerat stöd åt de förtroendevalda och förvaltningsledningarna inom organisationen. Enhetens medarbetare säkerställer en demokratisk och tillförlitlig valprocess för kommunens medborgare, vilket är en av kommunens grundbultar. På enheten jobbar nämndsekreterare, kommunsekreterare, generalistutredare och planerare. I rollen kommer du att arbeta på Valkansliet, som är en del av enheten och har sin placering på Åbylunden 1 i Örebro.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Som person är du noggrann och har förmågan att skapa och underhålla relationer. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Arbetet präglas av omväxling och periodvis högt tempo, vilket innebär att du behöver ha förmåga att snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt samt ta initiativ och driva processer självständigt. Du är bekväm med att tala inför grupp och vara föredragande vid nämndsammanträden. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du obehindrat kan kommunicera med kollegor och andra parter, samt att du skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Du har god IT-vana och arbetar obehindrat i olika digitala system som stödjer valorganisationens processer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• akademisk examen om minst 180 hp inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av arbete inom politiskt styrd verksamhet
• erfarenhet av arbete i samband med val
• erfarenhet av fastighetsrelaterade frågor
• erfarenhet av att leda och samordna arbetsgrupperTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: särskild visstidsanställning t.o.m. 2026-10-30
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 25 januari. Urval och intervjuer sker löpande!
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9688858