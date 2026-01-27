Planerare Mellanstaden 1 hemtjänst
Arbetsuppgifter
Som planerare kommer du att arbeta nära enhetschefen och ha arbetsuppgifter som syftar till att planera, optimera och hantera bemanning och schema vid planerad och akut frånvaro. I rollen ingår också att planera för introduktion av elever, praktikanter, vikarier, nyanställda samt semestervikarier. Som en del i uppdraget ingår det att kunna täcka upp i vård- och omsorgsarbetet vid akut frånvaro om inga andra alternativ finns samt kontinuerligt arbeta i verksamheten för att få en relevant bild av verksamhetens behov.
Planeraren arbetar med relevanta verksamhetssystem för att anpassa planeringen efter verksamhetens förutsättningar. Planeraren jobbar med att sätta bemanningskrav inför nya schemaperioder och med schemaprocessen. Planeraren ska dagligen kunna anpassa personalresurserna utifrån verksamhetens behov och enhetschefens direktiv. Säkerställa att alla kunder har en kontaktpersonal samt planera tid för upprättande och uppföljning av genomförandeplaner. Planeraren har också i uppdrag att säkerställa att de insatser kunden är beviljad blir inplanerade i Life Care. Vidare ingår det också i uppdraget som planerare att vara behjälplig enhetschefen med att bemanna verksamheten vid frånvaro, samt att samarbeta och att vara backup för andra planerare inom hemtjänsten.
I planerarens administrativa uppdrag ingår hantering av de olika datorsystem som förvaltningen arbetar med ex. Heroma, Procapita, Life Care, Cosmic Link och Phoniro.
I rollen som planerare behöver du vara trygg, lojal och förtroendeingivande med förmåga att skapa goda relationer. Du är lösningsfokuserad, har god prioriterings- och samarbetsförmåga, stresstålig och flexibel med verksamhetens och kundens bästa i fokus. Arbetet som planerare innefattar mycket kontakter, planering och dokumentation och därför krävs det att du har god datorvana, erfarenhet av att hantera IT-system och kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.Kvalifikationer
Fullgjord gymnasial utbildning, med inriktning mot exempelvis samhälle, vård och omsorg, ekonomi eller motsvarande.
Administrativ erfarenhet. Du behöver även ha flerårig erfarenhet (minst tre år) av arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer relevanta för uppdraget såsom liknande administrativa eller koordinerande arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort erfordras.
Meriterande:
Meriterande om du har arbetat inom vård- och omsorg och att ha genomfört den ettåriga utbildningen "Administratör inom vård och omsorg och funktionsstöd" som leder till yrkeshögskoleexamen.
Meriterande om du är utbildad undersköterska.
Du förväntas vara en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Du har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.
Du är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Du har stark självkännedom ochär medveten om dina styrkor och svagheter. Du har förmåga att anpassa ditt beteende utifrån insikter och erfarenheter och har en vilja att ständigt förbättras.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
