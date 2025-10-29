Planerare/beredare till Mediacentralen
Hos oss får du förtroende och frihet att utvecklas i en varierande roll, sökt till oss som planerare/beredare till Mediacentralen ovan jord!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Nu söker vi en planerare/beredare till Mediacentralen i Malmberget. Verksamhetsområdet omfattar ventilation, fjärrvärme, tryckluft samt all VVS-installation i byggnader och produktionsanläggningar ovan jord. Som planerare/beredare kommer du att spela en central roll i vår verksamhet. Din vardag kommer att bestå av att planera och koordinera dagliga drift- och underhållsinsatser för att säkerställa att allt fungerar smidigt. Du kommer att vara ute på fält för att kontrollera arbetet i förväg så att du får en förståelse för vad arbetet innebär. Därefter kommer att planera för personalen och se till att nödvändigt material finns tillgängligt i tid. Det är också viktigt att arbeta säkerhetsmedvetet och genomföra riskanalyser för att minimera potentiella faror. Vi ser att du är lösningsorienterad och har en god förmåga att prioritera. En viktig del av ditt arbete innebär att samordna och hålla kontakt med externa och interna leverantörer samt utförare. Du kommer att vara länken som säkerställer att alla parter är informerade och att arbetet fortskrider enligt plan. Tillsammans med underhållsingenjör kommer du att ansvara för att dokumentera alla underhållsinsatser i vårt underhållssystem, vilket är avgörande för att vi ska kunna följa upp och förbättra våra processer. Utöver detta deltar du i vissa projektarbeten. Denna roll är helt ny på arbetsplatsen och vi ser att du som söker trivs med att ta ansvar och självgående. Du kommer att jobba i en arbetsgrupp bestående av servicemontörer samt driftspersonal inom VVS.
Det här har du med dig
- Gymnasial utbildning inriktning VVS, fastighet eller motsvarande erfarenhet är ett krav
- B-körkort är ett krav för alla tjänster på LKAB
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift, är ett krav
- Erfarenhet av arbete med VVS-installationer och/eller felsökningar på mediaanläggningar är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmberget (Gällivare)
Omfattning: Heltid, måndag-fredag 06:00-14:48
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Tommy Rytiniemi, telefon 070 319 64 77
Facklig kontakt:
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
