Planarkitekt till plan- och exploateringsenheten
2026-03-03
Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Sektorn miljö och samhällsbyggnad består av två enheter; miljö- och byggenheten samt plan- och exploateringsenheten. På plan- och exploateringsenheten är vi ett drivet gäng på cirka 30 medarbetare som bland annat arbetar med detalj- och översiktsplanering, GIS, kart- och mätuppdrag, gatu- och trafikplanering samt mark- och exploateringsfrågor.
Som planarkitekt blir du en del av ett team på sex planarkitekter som arbetar med detaljplanering. I din roll som planarkitekt kommer du att vara med och bidra till stadsutvecklingen och forma morgondagens Ulricehamn. Hos oss blir du en del av en kreativ miljö där teamkänslan och vår gemensamma produkt är avgörande. Vi arbetar aktivt med digitalisering och digitala verktyg för att underlätta och skapa en tydlighet för våra invånare.
Arbetsuppgifter
I rollen som planarkitekt kommer du arbeta med framtagande av detaljplaner, tillhörande dokument, utredningar och andra strategiska handlingar kopplade till fysisk planering. I arbetsgruppen för detaljplaner ingår personer från flera yrkesroller och du kommer ha ett nära samarbete med många i och utanför sektorn.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra kollegor. Du förväntas delta i arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner och ta ansvar för dina arbetsområden.Verksamhetens mål är att ta fram detaljplaner och planprogram inom uppsatta tidsramar samt utifrån kommunala mål och program. I rollen ingår att möta politiker, exploatörer, allmänheten och myndigheter för att sy samman en god helhet i ditt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig med en examen inom samhällsbyggnad exempelvis fysisk planering, samhällsplanering, kulturgeografi, landskapsarkitektur eller ha motsvarande utbildning eller erfarenhet för att på ett bra sätt hantera yrket.
För tjänsten behöver du ha kunskap om planprocessen, plan- och bygglagen och miljöbalken samt förmåga att sätta dig in i dess tillämpning. Du behöver även ha goda kunskaper inom digitala programvaror, meriterande är till exempel Geosecma for ArcGIS och kunskaper inom Adobe-programmen. Du ska även kunna använda dig av Office-paketet.
Som planarkitekt behöver du ha god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och ha ett serviceinriktat förhållningssätt. Kontakten med människor underlättas av ett trevligt bemötande samtidigt som du måste vara trygg med att ställa tydliga krav när det är befogat.
Som person är du driven, lösningsorienterad samt sätter upp och håller tidsramar på ett strukturerat sätt, men du måste även vara ödmjuk och flexibel i ditt arbetssätt. Att hålla en hög kvalitet är viktigt för dig. Du behöver ha en god förmåga att arbeta självständigt men också ha lätt för att samarbeta då du kommer att ingå i en mindre arbetsgrupp.
Du har ett starkt kvalitets- och kundfokus genom hela arbetsprocessen. Du har ett problemlösande förhållningssätt i ditt arbete och till olika situationer som uppstår. Arbetsuppgifterna kräver lyhördhet för olika gruppers intressen samtidigt som de måste hanteras i ett helhetsperspektiv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande under annonstiden. Provanställning kan komma att tillämpas.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
