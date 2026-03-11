Plan- och byggchef
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Som Plan- och byggchef har du en central roll i kommunens framtida utveckling.
Du ansvarar inte bara för en rättssäker och effektiv myndighetsutövning - du är också en drivande kraft i arbetet med att utveckla kommunen genom strategisk samhällsplanering, hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer.
Vi söker dig som ser möjligheter där andra ser hinder och som vill bidra aktivt till kommunens utveckling. Du är med och formar riktningen framåt, stärker samarbetet mellan förvaltningar och skapar goda förutsättningar för dialog med näringsliv, exploatörer och invånare.
Ett stort projekt som pågår nu är Sydostlänken med stationsområden i Olofström.
Vi söker dig som
Är utvecklingsorienterad och har ett tydligt driv att förbättra arbetssätt och processer
Har förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt kring samhällsbyggnadsfrågor
Ser plan- och byggområdet som en möjliggörare för tillväxt och attraktivitet
Är lösningsfokuserad och kan väga lagstiftningens krav mot kommunens utvecklingsmål
Vill vara en aktiv del i kommunens övergripande utvecklingsarbete
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att leda och styra avdelningen vilket bland annat innebär att ha övergripande verksamhets-, budget- och personalansvar för plan- och byggavdelningen, leda, fördela och följa upp arbetet inom bygglov, tillsyn och fysisk planering och GIS. Du ska säkerställa en rättssäker, effektiv och serviceinriktad myndighetsutövning samt driva verksamhetsutveckling och utveckla arbetssätt, rutiner och processer.
Ansvara för ärendeberedning och föredragning i nämnd avseende bland annat bygglovsärenden, kvalitetssäkra beslutsunderlag och driva arbetet framåt i frågor som hanteras av kommunstyrelsen dvs frågor avseende detaljplaner och strategisk fysisk planering.
Du ska vara ett stöd till förtroendevalda i plan- och byggrelaterade frågor.
I rollen ingår att aktivt bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom strategisk planering, skapa förutsättningar för attraktiv bebyggelse och goda livsmiljöer. Detta ska ske i samverkan internt med övriga förvaltningar, helägda bolag och förbund och externt med näringsliv, exploatörer och myndigheter. Du förväntas identifiera utvecklingsmöjligheter och driva förändringsarbete inom verksamhetsområdet.Kvalifikationer
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsbyggnad, fysisk planering, juridik, arkitektur eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet av arbete inom plan- och byggområdet
God kunskap om plan- och bygglagen (PBL) samt tillhörande lagstiftning
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av budget-, verksamhets- och personalansvar
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Förmåga att motivera och leda medarbetar
Meriterande
- Tidigare chefserfarenhet och erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidareanställning
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdfSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadsavlönad
