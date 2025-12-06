Pizziolo till Italiensk restaurang
2025-12-06
Om jobbet
Vi söker en passionerad pizzaiolo till vår nya kvarterskrog i Mälarhöjden!
Älskar du doften av nygräddad pizza, smaken av äkta italienska råvaror och känslan av att skapa mat som gör människor glada? Då kan du vara den vi söker!
Vi öppnar snart en ny restaurang i Mälarhöjden - en levande och välkomnande kvarterskrog där vi serverar napolitanska pizzor, pasta och riktigt goda viner. Nu söker vi pizzabagare som vill vara med och bygga något från grunden tillsammans med oss.
Vad vi erbjuder:
• En chans att bli en del av ett engagerat och ambitiöst team
• En familjär arbetsplats där kvalitet och trivsel går hand i hand
• Möjlighet att påverka meny och utveckla konceptet
• Möjlighet för många timmar med bra villkor
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta som kock - gärna inom italiensk matlagning eller napolitansk pizza
• Brinner för hantverket och har ett öga för detaljer
• Är en lagspelare med positiv energi och vilja att bidra till en härlig stämning i köket
• Trivs i ett tempo där det händer saker och där kvalitet alltid kommer först
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till hedbergfelix@hotmail.com
.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
E-post: hedbergfelix@hotmail.com Omfattning
