Pizzeria Campino i Norrköping
Wolf Enterprises AB / Fordonsförarjobb / Norrköping Visa alla fordonsförarjobb i Norrköping
Om jobbet
Som matbud är du företagets ansikte utåt. Du ansvarar för att leverera beställningar snabbt, säkert och med ett leende. Arbetet är flexibelt och passar dig som vill röra på dig, gillar frihet under ansvar och vill ha ett socialt jobb ute på vägarna.
Vi söker dig som:
* Är punktlig, ansvarstagande och har hög servicekänsla
* Har körkort
* Trivs med att arbeta självständigt men också vara en del av ett team
* Har god lokalkännedom och gillar att vara ute i rörelse
Vi erbjuder:
* Flexibla arbetstider - jobba heltid eller deltid
* Möjlighet att själv påverka ditt schema
* En dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik
* Konkurrenskraftig ersättning och trygga villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: angelina@foodpartnerab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wolf Enterprises AB
Hantverkaregatan 23
602 32 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Food Partner

Jobbnummer
