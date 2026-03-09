Pizzabagare till Viking Pizza & Bar
2026-03-09
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
Vi söker en erfaren pizzabagare till vårt team på Viking Pizza & Bar i Köpingsvik. Tjänsten gäller under sommarsäsongen 1 juni - 15 augusti. Du som söker ska ha god erfarenhet av att arbeta som pizzabagare och kunna arbeta självständigt i ett högt tempo. Det är viktigt att du är noggrann, ansvarstagande och har en bra känsla för service.
Arbetsuppgifterna består främst av att baka pizza, förbereda råvaror samt hålla rent och ordning i köket. Du kommer att arbeta tillsammans med ett mindre team där samarbete är viktigt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som pizzabagare
Kan arbeta effektivt och organiserat
Är serviceinriktad och pålitlig
Är stresstålig
Det finns även goda möjligheter till extra arbetspass under perioden!
Låter det intressant är du välkommen att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: bavecan61@hotmail.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556573-2517)
köping vägen 20 (visa karta
)
387 50 KÖPINGSVIK Arbetsplats
Viking pizza och Bar Kontakt
Mohamed Hasan bavecan61@hotmail.se 0704955142 Jobbnummer
9786405