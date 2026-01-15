Pizzabagare till fjällen
2026-01-15
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
Pizzabagare - säsongsanställning
Vi behöver förstärka pizza-teamet med en erfaren pizzabagare inför sportloven.
Som pizzabagare hos oss arbetar du i ett högt tempo och är en viktig del av köksteamet. Verksamheten är säsongsbaserad med periodvis högt tryck, vilket kräver god stresstålighet och vana av servicearbete under intensiva arbetspass.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Tillagning av pizza i elektrisk pizzaugn
Förberedelse av deg, toppings och mise en place
Säkerställa god kvalitet, hygien och effektivt arbetsflöde
Samarbete med övrig kökspersonal under serviceKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som pizzabagare
Erfarenhet från säsongsarbete inom restaurang är ett krav
Mycket god förmåga att arbeta i högt tempo
Erfarenhet av elektrisk pizzaugn
Självständig, ansvarstagande och stresstålig
God samarbetsförmåga
Anställningsform
Säsongsanställning
Omfattning: enligt överenskommelse
Tillträde: enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med kort beskrivning av din erfarenhet och tidigare säsongsarbete.
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: jobb@brajks.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräjks skiclub AB
(org.nr 559125-6747)
Björnrike fjällvägen 100 (visa karta
)
846 94 VEMDALEN Arbetsplats
Ski Club by Bräjks Jobbnummer
9687201