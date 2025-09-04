Pizzabagare sökes (timanställning/vikariat)
Bårestadsgrillen AB / Kockjobb / Skinnskatteberg Visa alla kockjobb i Skinnskatteberg
2025-09-04
, Fagersta
, Norberg
, Surahammar
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bårestadsgrillen AB i Skinnskatteberg
Vi på Bårestadsgrillen söker en pizzabagare som kan arbeta extra vid behov samt vikariat vid sjukdom och ledighet.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Baka pizzor och hantera råvaror enligt våra recept
Sköta pizzaugnen och se till att beställningar går snabbt och smidigt
Hålla god hygien och ordning i köket
Hjälpa till med andra arbetsuppgifter i restaurangen vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som pizzabagare (meriterande men inte ett krav om du är villig att lära)
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Är stresstålig och trivs med högt tempo
Är noggrann, ansvarstagande och har känsla för kvalitet
Plats: Skinnskatteberg Västmanland
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Skicka ansökan via mejl warjarafik@hotmail.com
eller ring på 073-214 54 12
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: warjarafik@hotmail.com Arbetsgivare Bårestadsgrillen AB
(org.nr 559466-7262)
Centralvägen 44 (visa karta
)
739 30 SKINNSKATTEBERG Jobbnummer
9493103