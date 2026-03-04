Pizzabagare sökes
2026-03-04
Jacks Corner AB är en restaurang i Falun som serverar pizza, kebab, sallader och lunchrätter. Vi söker nu en pizzabagare som kan arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom restaurangverksamhet.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Baka och tillaga pizzor
Förbereda deg och ingredienser
Förbereda råvaror och hålla ordning i köket
Samarbete med övrig kökspersonal
Sedvanliga arbetsuppgifter inom restaurangKvalifikationer
Erfarenhet av arbete som pizzabagare eller arbete i restaurangkök är meriterande.
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God arbetsmoral och stresstålighetSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: yacoub.hedo.65@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jacks Corner AB
(org.nr 559496-7381)
Kungsgårdsvägen 5 (visa karta
)
791 40 FALUN Kontakt
Yacoub Hedo 023-38 85 288 Jobbnummer
9778170