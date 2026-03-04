Pizzabagare sökes

Jacks Corner AB / Kockjobb / Falun
2026-03-04


Jacks Corner AB är en restaurang i Falun som serverar pizza, kebab, sallader och lunchrätter. Vi söker nu en pizzabagare som kan arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom restaurangverksamhet.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Baka och tillaga pizzor
Förbereda deg och ingredienser
Förbereda råvaror och hålla ordning i köket
Samarbete med övrig kökspersonal
Sedvanliga arbetsuppgifter inom restaurang

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som pizzabagare eller arbete i restaurangkök är meriterande.
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God arbetsmoral och stresstålighet

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post.

Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: yacoub.hedo.65@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jacks Corner AB (org.nr 559496-7381)
Kungsgårdsvägen 5 (visa karta)
791 40  FALUN

Kontakt
Yacoub Hedo
023-38 85 288

Jobbnummer
9778170

