Pizzabagare säsong

Meta Åre AB / Kockjobb / Åre
2025-10-11


Visa alla kockjobb i Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Meta Åre AB i Åre

Pizzabagare söks med erfarenhet till kommande säsonger. Person ska ha erfarenhet av att arbeta som pizzabagare.
Arbetsuppgifter: Du kommer ha ansvar att Baka pizza och även för förberedelser av ingredienser och olika tillhörande såser. Arbete som köksbiträde förekommer också i anslutning till pizzabakning så som stekning och salladförbredening vid behov. Men huvud ansvaret är pizza.

Hör gärna av dig om du är intresserad. Vi betalar kön i enligt med yrkets riktlinjer.
Anställning sker löpande. Ansök genom att skicka mejl till angiven mejl adress i annonsen. Hör av dig vid funderingar om tjänsten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: arekebab2016@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Meta Åre AB (org.nr 556867-6109)
Stationsvägen 16 (visa karta)
837 52  ÅRE

Arbetsplats
Meta Åre AB

Kontakt
Resturangansvarig
Dana Namuq
arekebab2016@gmail.com
0707161512

Jobbnummer
9552202

Prenumerera på jobb från Meta Åre AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Meta Åre AB: