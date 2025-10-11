Pizzabagare säsong
Meta Åre AB / Kockjobb / Åre Visa alla kockjobb i Åre
2025-10-11
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meta Åre AB i Åre
Pizzabagare söks med erfarenhet till kommande säsonger. Person ska ha erfarenhet av att arbeta som pizzabagare.
Arbetsuppgifter: Du kommer ha ansvar att Baka pizza och även för förberedelser av ingredienser och olika tillhörande såser. Arbete som köksbiträde förekommer också i anslutning till pizzabakning så som stekning och salladförbredening vid behov. Men huvud ansvaret är pizza.
Hör gärna av dig om du är intresserad. Vi betalar kön i enligt med yrkets riktlinjer.
Anställning sker löpande. Ansök genom att skicka mejl till angiven mejl adress i annonsen. Hör av dig vid funderingar om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: arekebab2016@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meta Åre AB
(org.nr 556867-6109)
Stationsvägen 16 (visa karta
)
837 52 ÅRE Arbetsplats
Meta Åre AB Kontakt
Resturangansvarig
Dana Namuq arekebab2016@gmail.com 0707161512 Jobbnummer
9552202