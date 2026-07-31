Pizzabagare
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2026-07-31
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Pizzabagare sökes till Piazza Due
Vi på Piazza Due söker en erfaren pizzabagare som brinner för hantverket och vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av att baka napolitansk pizza.
Är van att arbeta med långjästa degar och kvalitetsråvaror.
Kan arbeta självständigt och hålla ett högt tempo under service.
Är ansvarsfull, noggrann och har en positiv inställning.
Är en lagspelare och bidrar till en bra arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
Heltid eller enligt överenskommelse.
En trivsam arbetsplats med fokus på kvalitet och utveckling.
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet.
Låter det som något för dig? Skicka ditt CV och en kort presentation till oss eller hör av dig för mer information.
Piazza Due – Äkta napolitansk pizza med passion för kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: piazzadue@icloud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PN Vedugn AB
(org.nr 556853-2054)
Postgången 20 (visa karta
)
171 45 SOLNA Jobbnummer
10017601