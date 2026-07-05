Pizzabagare
Nytorpet Restaurang AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytorpet Restaurang AB i Stockholm
🍕 PIZZABAGARE SÖKES – OMEDELBAR START! 🍕
Restaurang Nytorpet, belägen på Fyrskäpsvägen 61, Johanneshov, söker omedelbart en erfaren pizzabagare för en tidsbegränsad anställning fram till den 3 augusti.
Vi erbjuder:
💰 Mycket bra lön
📅 Omedelbar anställning
🤝 Trevlig arbetsmiljö
Vi söker dig som har erfarenhet av pizzabakning, är ansvarstagande och kan börja arbeta omgående.
📍 Arbetsplats: Restaurang Nytorpet, Fyrskäpsvägen 61, Johanneshov.
Är du intresserad? Kontakta oss så snart som möjligt!info@nytorpet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: info@nytorpet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytorpet Restaurang AB
(org.nr 559265-6309), https://www.nytorpet.se/
Fyrskeppsvägen 61, (visa karta
)
121 54 JOHANNESHOV Arbetsplats
Nytorpet restaurang Jobbnummer
9992782