Pizzabagare

Nytorpet Restaurang AB / Kockjobb / Stockholm
2026-07-05


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🍕 PIZZABAGARE SÖKES – OMEDELBAR START! 🍕
Restaurang Nytorpet, belägen på Fyrskäpsvägen 61, Johanneshov, söker omedelbart en erfaren pizzabagare för en tidsbegränsad anställning fram till den 3 augusti.
Vi erbjuder:
💰 Mycket bra lön
📅 Omedelbar anställning
🤝 Trevlig arbetsmiljö
Vi söker dig som har erfarenhet av pizzabakning, är ansvarstagande och kan börja arbeta omgående.
📍 Arbetsplats: Restaurang Nytorpet, Fyrskäpsvägen 61, Johanneshov.
Är du intresserad? Kontakta oss så snart som möjligt!
info@nytorpet.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: info@nytorpet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nytorpet Restaurang AB (org.nr 559265-6309), https://www.nytorpet.se/
Fyrskeppsvägen 61, (visa karta)
121 54  JOHANNESHOV

Arbetsplats
Nytorpet restaurang

Jobbnummer
9992782

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