Pizzabagare
Lina Rafael AB / Kockjobb / Trollhättan
2026-03-05
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
Baka pizza ,förberedning, städa, göra deg, ta kassa, hjälpa med disk, beställa pizza varår,ta imåt varår. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: alikemalakan77@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lina Rafael AB
(org.nr 559030-0546)
Tessingatan 6 (visa karta
)
461 41 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9779360