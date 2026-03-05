Pizzabagare

Lina Rafael AB / Kockjobb / Trollhättan
2026-03-05


Baka pizza ,förberedning, städa, göra deg, ta kassa, hjälpa med disk, beställa pizza varår,ta imåt varår.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: alikemalakan77@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lina Rafael AB (org.nr 559030-0546)
Tessingatan 6 (visa karta)
461 41  TROLLHÄTTAN

Jobbnummer
9779360

