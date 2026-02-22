Pizzabagare

VP Concept AB / Kockjobb / Vadstena
2026-02-22


Nu söker vi en engagerad och passionerad pizzabagare som vill bli en del av vårt team och bidra till att våra gäster får den bästa pizzaupplevelsen.
Du kommer att vara en nyckelperson i den dagliga driften och vara med och säkerställa hög kvalitet på maten.

Publiceringsdatum
2026-02-22

Dina arbetsuppgifter
• Förbereda, baka och grädda pizzor enligt vårt koncept
• Säkerställa hög kvalitet på råvaror och färdig mat
• Även tillaga och förbereda övriga rätter i restaurangen.
• Hjälpa till med servering och kassa vid behov
• Bidra till en positiv arbetsmiljö och ett starkt team
• Följa hygien- och säkerhetsrutiner

Kvalifikationer
• Erfarenhet som pizzabagare.
• Intresse och passion för matlagning och pizza
• Noggrann, kvalitetsmedveten och stresstålig
• God samarbetsförmåga och positiv inställning
Vi tillsätter tjänsten under våren, heltid under sommaren, deltid och upplärning fram till högsäsong.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
mail
E-post: asa.bruna@veneziapizza.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare".

Arbetsgivare
VP Concept AB (org.nr 559280-0568)
Klostergatan 2 (visa karta)
592 30  VADSTENA

Arbetsplats
Venezia Pizza

Jobbnummer
9756228

