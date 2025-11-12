Pizzabagare
2025-11-12
Plats: Brasserie Stationen, Lerum
Anställningsform: Deltid tillsvidare med 6 månaders provanställning
Start: Så snart som möjligt / enligt överenskommelse
Publiceringsdatum: 2025-11-12
Brasserie Stationen är ett modernt brasserie med hjärtat i klassisk matlagning och fötterna i säsongens råvaror - mitt i centrala Lerum, precis vid stationen.
Vi är ett litet men sammansvetsat gäng som gillar att ha kul på jobbet och skapa matupplevelser som gästerna minns. Här hjälps vi alla åt, oavsett om det handlar om pizzaugnen, lunchserveringen eller kvällsservice.
Din roll hos oss
Som pizzabagare hos oss kommer du att:
Baka våra pizzor med känsla för smak, hantverk och kvalitet
Vara delaktig i övriga kökssysslor - vi är ett litet ställe och hjälps åt med allt från mise en place till service
Bidra kreativt i utvecklingen av menyn och smakerna
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som pizzabagare eller från kök (gärna minst 1-2 år)
Har passion för matlagning och gillar att leverera kvalitet
Är effektiv, renlig och trivs i ett högt tempo
Har en positiv inställning och gillar att jobba i team
Behärskar svenska eller engelska i tal
Meriterande:
- Erfarenhet av stenugnspizza
- Intresse för hållbar matlagning och minskat matsvinn
Vi erbjuder:
En arbetsplats där alla hjälper varandra och stämningen är god
Möjlighet att utvecklas i rollen och sätta din prägel på våra pizzor
Ett gäng som brinner för mat och service
Schyssta villkor
Låter det här som något för dig? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb@matochmingel.se
Mat & Mingel 1 AB (org.nr 559319-2650), http://www.brasseriestationen.se
