Pizzabagare
City Pizzeria i Årjäng AB / Kockjobb / Årjäng
2025-09-05
City Pizzeria i Årjäng AB letar efter en pizzabagare.
Vi behöver en pizzabagare. För den som är duktig finns möjlighet till förlängning heltid tillsvidare.
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter på en pizzeria. Har du inte tidigare erfarenhet, vill vi att du är en arbetsvillig person som kan läras upp. Det är önskvärt att du har kunskap om arabisk matlagning. Vi kan eventuellt hjälpa till med tillfälligt boende.
Vi behöver även hjälp under sommaren.
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, välkommen med din ansökan snarast!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Ring Afram eller Ebrahim. Ansök gärna redan i dag!
E-post: afrem007@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

City Pizzeria i Årjäng AB
Kvarnåsgatan 8
672 30 ÅRJÄNG
Afram Jajjo
afrem007@hotmail.com
0573 125 25, 070 039 76 06
