Pigg natt assistent sökes till 2 åring.
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en assistent som mestadels kommer arbeta vaken natt. Pojken är två år gammal och bor med sin familj. Som assistent på natten så ger du medicin samt hjälper till med de pojken behöver under natten. Pojken behöver ständig övervakning och hjälp med positionering av kroppen.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Medicin
Positionering av kroppen (fria luftvägar)
Personlig hygien
Stöd med samtliga förflyttningar
Familjen reser flera gånger per år, under en del resor kan du som assistent bli tillfrågad att följa med och assistera.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Nyfiken och engagerad
Alert
Flexibel
Erfarenhet av personlig assistans
Erfarenhet av barn med funktionsnedsättning
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Övrig information
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Varierande
Arbetstid: Natt arbete
Tillträde: Löpande
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Sista ansökningsdag (DATUM)
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Dina Dahlin
mail: dina.dahlin@frösunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8086769-2105609". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Johan Skyttes Väg 190 (visa karta
)
125 34 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10005544