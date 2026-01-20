Pianoledare
2026-01-20
Vi söker en pianoledare till våra kurser för barn och ungdomar till VT26!
Att vara pianoledare hos oss är ett stimulerande jobb där du får mysiga möten med musikintresserade barn och ungdomar. Du måste vara dokumenterat duktig på ditt instrument samt tycka om att arbeta med barn från 7 år. Som person har du tålamod och är glad och positiv och tycker om att jobba med barn. Att kunna arbeta självständigt är ett krav.
Det är enskilda lektioner onsdag och/eller torsdag i New Life kyrkan, Sollentunavägen 74 i Sollentuna. Lektionerna är 20 min x 12 ggr/termin, ca kl. 15.00 - 21.00. Kursstart är vecka 7 med uppehåll för lov vecka 9 och 15 Timlön med sociala avgifter betalda utgår.
Varmt välkommen med din ansökan, ansök med CV och personligt brev till sollentuna@aktivungdom.se
Lite om oss på Aktiv Ungdom Sollentuna: Vi är en ideell förening som startades i Sollentuna 1978. Vi aktiverar ca barn 500 barn och ungdomar varje termin med olika roliga kurser i Sollentuna med omnejd.
Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer om oss: www.aktivungdomsollentuna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: sollentuna@aktivungdom.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Ungdom Sollentuna
New Life Kyrkan, Sollentunavägen 74, Sollentuna (visa karta
)
191 47 SOLLENTUNA Arbetsplats
Aktiv Ungdom Sollentuna Kontakt
Anci Westman sollentuna@aktivungdom.se 0709703235 Jobbnummer
9693204