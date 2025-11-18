Pianolärare vikariat 80%
2025-11-18
Järfälla kulturskola är en enhet inom Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen som erbjuder kurser för barn och unga på deras fritid. Vi är en dynamisk arbetsplats med över 40 engagerade, kompetenta och kreativa medarbetare som undervisar inom bild och form, dans, film och media, många musikämnen och orkestrar, nycirkus samt teater/drama. I administrationen ingår avdelningschef, två enhetschefer, koordinator och kommunikatör. Vi finns i egna lokaler i alla kommundelar och centralt i Jakobsberg samt i Bas Barkarby. Många av våra lokaler är helt nyrenoverade eller nybyggda och anpassade för verksamhetens ca 1500 elever i kursverksamhet. Vi har även uppdragsverksamhet (anpassad skola, daglig verksamhet, förskola och skola, senior verksamhet) och öppen verksamhet.Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Som lärare i kulturskolan är du en viktig person för många barn och unga på deras fritid, i såväl terminskurser som öppen verksamhet och kort-/lovkurser. Du har ett öppet och nyfiket förhållningssätt och är inkluderande i ditt arbetssätt. På så vis bidrar du till en god arbetsmiljö för kulturskolans deltagare och kollegor. Du ser samarbete som en självklar del i ditt arbete.
* Undervisning - planera, genomföra, utvärdera, skapa goda förutsättningar för inlärning, individ- och gruppanpassa material, för- och efterarbete, planera och genomföra olika evenemang i samarbete med andra internt och externt. Undervisning både individuellt och i grupp. Ge unga verktyg för delaktighet och inflytande under lektionerna.
* Administration - kallelser, schemaläggning i samråd med enhetschef, deltagare- och föräldrakontakter.
* Ledning - arrangera och genomföra utåtriktad verksamhet, delta i gemensam verksamhetsutveckling med övriga kollegor utifrån satta mål samt ha ett mångfalds- och tillgänglighetsperspektiv.
* Kompetensutveckling - ansvara för att upprätthålla sitt eget konstnärliga utövande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk utbildning vid musikhögskola eller motsvarande samt erfarenhet av undervisning. Undervisningsprov kan komma att tillämpas vid urval av sökande.
Du har en god ämneskunskap inom både teknik och genrebredd.
Du är självgående och tar ansvar för att strukturera ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och lyhörd. Du deltar engagerat i gemensamma arbetsuppgifter.
Du har ett jämställt förhållningssätt och bemöter alla på ett likvärdigt sätt och agerar för att främja likabehandling i fråga om t ex resurser, möjligheter, tillgänglighet.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
