Pesonlig Assistent i centrala Kramfors 75%

Kram Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kramfors
2025-10-16


Vi söker just nu en Personlig Assistent till en medelålders kvinna i centrala Kramfors
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat stöd vid förflyttningar, personlig omvårdnad, hushållssysslor och aktiviteter utanför hemmet .Du assisterar och stöttar henne i allt i hennes vardag
Vi söker dig som är:
• Positiv, Lyhörd, pålitlig och flexibel
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande ,men din personlighet och inställning är viktigast.

Kram Assistans är ett assistans bolag som har sitt säte i Kramfors.
Ledorden i vår verksamhet är:
• Kommunikation
• Respekt
• Ansvar
• Medmänsklighet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kramfors".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kram Assistans AB (org.nr 559452-4562)
872 30  KRAMFORS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Angelica Bylund
angelica@kramassistans.se
0703536260

Jobbnummer
9559804

