Pesonlig Assistent i centrala Kramfors 75%
2025-10-16
Vi söker just nu en Personlig Assistent till en medelålders kvinna i centrala Kramfors
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat stöd vid förflyttningar, personlig omvårdnad, hushållssysslor och aktiviteter utanför hemmet .Du assisterar och stöttar henne i allt i hennes vardag
Vi söker dig som är:
• Positiv, Lyhörd, pålitlig och flexibel
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande ,men din personlighet och inställning är viktigast.
Kram Assistans är ett assistans bolag som har sitt säte i Kramfors.
Ledorden i vår verksamhet är:
• Kommunikation
• Respekt
• Ansvar
• Medmänsklighet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kramfors". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kram Assistans AB
(org.nr 559452-4562)
872 30 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Angelica Bylund angelica@kramassistans.se 0703536260 Jobbnummer
9559804