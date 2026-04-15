Personligt ombud - särskild visstid
2026-04-15
Vill du göra verklig skillnad för människor som ofta hamnar mellan samhällets olika stödinsatser? Som personligt ombud i Halmstads kommun får du ett självständigt och meningsfullt uppdrag där du står på individens sida, stärker deras röst och bidrar till bättre livsvillkor för personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet. Tillsammans med engagerade kollegor arbetar du för att skapa förändring - både för individen och på ett strukturellt plan.Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Som personligt ombud arbetar du på uppdrag av individen och med individens behov i centrum. Ditt uppdrag är att stärka, stötta och tillvarata rättigheter för personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet i kontakten med samhällets olika stöd- och vårdinsatser.
Arbetet innebär att du självständig planerar, genomför och följer upp uppdrag som definierats av klienten. Uppdragen kan till exempel handla om att stödja i kontakter med myndigheter, samordna insatser, tydliggöra rättigheter eller hjälpa klienten att hitta rätt stöd i rätt tid. Du företräder inte verksamheten eller myndigheter, utan verkar uteslutande för individens intressen.
Rollen är utåtriktad och innebär många kontakter med bland annat:
Socialtjänst och andra myndigheter
Hälso- och sjukvård
Frivilligorganisationer och andra relevanta aktörer
En viktig del av uppdraget är också att arbeta mer övergripande för målgruppen. Genom att identifiera, synliggöra och rapportera systemfel och brister som påverkar målgruppen negativt bidrar du till utveckling av samhällets stödstrukturer. Dessa iakttagelser rapporteras till Länsstyrelsen och en regional ledningsgrupp.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att arbeta självständigt, kunna skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer samt ha förmåga att tänka kreativt och lösningsfokuserat utifrån varje persons unika situation.Kvalifikationer
Vi söker dig som motiveras av att arbeta nära människor och som vill använda din erfarenhet för att göra skillnad för personer med omfattande stödbehov. Du tar ansvar för ditt uppdrag, agerar handlingskraftigt och har ett genuint engagemang för allas lika värde. Du trivs i mötet med människor, är flexibel i ditt arbetssätt och har förmåga att skapa tillit även i komplexa situationer.
För att vara aktuell för tjänsten har du:
Lägst gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
God kunskap om samhällets stödinsatser samt minst fem års erfarenhet av arbete med vuxenavdelningens målgrupper
Förmåga att uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift
B-körkort
God datorvana
Personlig lämplighet
Meriterande är om du har:
Kunskap om metoden Vård- och stödsamordning (VOSS)
Personliga kompetenser
I rollen som personligt ombud är följande kompetenser särskilt viktiga och visar sig tydligt i ditt dagliga arbete:
Nätverkande - Du skapar, underhåller och utvecklar professionella relationer med relevanta aktörer runt individen. Genom att aktivt samarbeta och bygga förtroende mellan olika parter skapar du bättre förutsättningar för samordnade och hållbara lösningar som gagnar klienten.
Transparent kommunikation - Du kommunicerar öppet, tydligt och anpassat till mottagaren. Du delar relevant information på ett ansvarsfullt sätt, förklarar komplexa sammanhang så att de blir begripliga och säkerställer att alla berörda får rätt information i rätt tid.
Flexibilitet - Du anpassar ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras och hanterar nya situationer på ett konstruktivt sätt. Du växlar perspektiv, hittar alternativa lösningar och justerar dina prioriteringar utifrån individens behov och rådande omständigheter.
Integritet - Du agerar i enlighet med etiska principer och visar gott omdöme även i svåra situationer. Du står stadigt i ditt uppdrag, värnar klientens självbestämmande och hanterar känslig information med respekt, diskretion och ansvar.
Känner du igen dig i beskrivningen och kan bocka av kraven? Då ser vi fram emot din ansökan.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och självständigt arbete där du får möjlighet att använda din kompetens fullt ut i en roll med stort samhällsvärde. Hos oss blir du en del av ett sammanhang med engagerade kollegor, kollegialt stöd och en arbetsmiljö där tillit, professionalitet och utveckling står i fokus.
Som medarbetare i Halmstads kommun får du också tillgång till förmåner såsom friskvårdsbidrag och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
Övrig information
Halmstads kommun erbjuder friskvårdsbidrag och tillämpar rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi värdesätter de kvaliteter som jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enligt utlänningsförordningen. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vuxenavdelningen (SO) Kontakt
Kommunals reception 035-138070
9856026