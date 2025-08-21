Personliga assistenter sökes i Kramfors
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kramfors
2025-08-21
Vill du ha ett meningsfullt och givande jobb där du gör skillnad i någons vardag?
Vi söker nu engagerade personliga assistenter som kan arbeta dag- och nattpass vid behov.
Om uppdraget
Vår uppdragsgivare är en glad och social 18-årig kille med en CP-skada och som använder permobil. Han älskar musik, dans och ridning, och du kommer att vara en viktig del av hans vardag, såväl i hemmet som i skolan.
Dubbelassistans förekommer under vissa tider på dagen, samt alltid på kvällar och helger. Vid sjukdom eller inläggning på sjukhus gäller alltid dubbel assistans. Som assistent kommer du alltid att finnas med vid vårdbesök och andra aktiviteter.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Som personlig assistent fungerar du som armar och ben för vår uppdragsgivare och hjälper honom i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Personlig hygien och påklädning
Sjukgymnastik och social träning
Matning (sondmatning är meriterande, utbildning ges vid behov)
Följ med till skolan och fritidsaktiviteter
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Lugn, ansvarsfull och empatisk
Självständig men trivs också med att arbeta i team
Flexibel och lyhörd för uppdragsgivarens behov
Har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med personer med funktionsvariationer
Tillgänglig omgående och vill bidra till vår härliga arbetsgrupp
Meriterande:
Erfarenhet av sondmatning (utbildning ges)
Kunskap i enkel teckenspråkskommunikation
Tidigare erfarenhet av personlig assistans
Körkort och bil
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt och varierande arbete
Introduktion och löpande utbildning
Stöttande arbetsledning och trevliga kollegor
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Arbetstider:
07:00-21:00 med omgående start. Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi behandlar ansökningar löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till företaget med hjärtat! SAAND Assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se 0101550300
9469928