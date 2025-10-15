Personliga assistenter sökes i Höganäs
2025-10-15
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Om tjänsten Vi söker nu personliga assistenter till en kvinna i Höganäs. Tjänsterna är på ca 50% men med olika arbetstider och dagar. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta att stödja med dagliga rutiner, bistå med vissa lyft och förflyttningar, personlig hygien, måltider samt på- och avklädning. Arbetstiderna är i dagsläget förlagda enligt följande - men kan komma att justeras något över tid: Tjänst 1:
Jämna veckor måndag 10.00 - 20.00, torsdag 10.00 - 21.00.
Ojämna veckor måndag 10.00 - 20.00, fredag 10.00 - 20.00, söndag 06.00 - 13.00
Tjänst 2:
Jämna veckor onsdag, torsdag 06.00 - 13.00
Ojämna veckor tisdag 10.00 - 20.00, lördag, söndag 10.00 - 20.00
Dubbelassistans förekommer mellan 10.00-13.00. Om kunden Kund är en aktiv, social och samhällsengagerad kvinna i 69 års åldern som gärna spenderar tid ute på internet där hon har kontakt med många i sitt kontaktnät. Kund talar för sig själv men du som assistent kommer hjälpa till med att bland annat skriva på datorn medan hon dikterar för dig. Andra intressen är exempelvis fotografering, trädgårdsarbete och matlagning som du kommer att assistera henne med. Hon ser att en bra arbetsmiljö och en god relation mellan er är en förutsättning för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. Du bör ha en positiv inställning till arbetsuppgifterna och kan anpassa dig efter kundens tempo för att på bästa möjliga sätt kunna stötta henne i vardagliga situationer samt för att hon ska kunna leva ett meningsfullt och välmående liv utefter sina önskemål.
Om dig Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, positiv, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Du bör även vara observant och kunna med tiden tyda vad kund önskar stöttning med. Vi ser med fördel att du har god fysisk så du kan hjälpa till med förflyttningar då det är en del av arbetet. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Det är krav på att du
ej röker under arbetstid
behärskar det svenska språket väl i tal, läsförståelse och skrift
har god fysisk då vissa lyft och förflyttningar förekommer
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen
Omfattning: Deltid ca 50%. Antal tjänster: 2. Tillträde: 1/11 men enligt överenskommelse. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer detta enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
