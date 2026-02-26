Personliga assistenter i Malmö
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-02-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Malmö
, Lund
, Svedala
, Landskrona
, Skurup
eller i hela Sverige
Söker personliga assistenter i ca 50-års ålder i malmöområdet. Arbetstiderna är eftermiddag/kväll enbart.
Du ska kunna behärska svenska språket mycket bra.
Extra plus om du gillar matlagning.
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Sallerupsvägen 1 (visa karta
)
212 18 MALMÖ Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Pernilla Marmbrant Lewin pernilla.marmbrant.lewin@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9766179