Personliga assistenter
2026-03-19
Vill du också vara en del i vårt viktiga arbete och se till att varje möte med våra brukare upplevs som trevligt och meningsfullt? Vi söker nu 12 personliga assistenter till en av våra brukare.
Arbetet som personlig assistent innebär att ge individuellt anpassat stöd till en person med funktionsnedsättning i dennes hemmiljö och vardag. Du hjälper till med personlig hygien, omvårdnad, kommunikation, fritidsaktiviteter, förflyttningar och medicinhantering.
Den personliga assistansen ligger organisatoriskt under Stöd, vård och omsorgsförvaltningen som är uppdelad i verksamhetsområdena funktionsstöd och äldreomsorg. Vår kärnverksamhet är att bedriva omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre samt att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
I den här rollen arbetar du nära en person som har en komplex sjukdomsbild och är i behov av trygghet, kontinuitet och professionellt stöd.
I uppdraget fungerar du som ett praktiskt och kommunikativt stöd, och du finns där för att underlätta och möjliggöra brukarens dagliga liv. Eftersom tjänsten kan innefatta lyft och olika former av förflyttningar kan arbetet stundtals vara fysiskt utmanande. Till detta tillkommer även vissa hushållsuppgifter.
Du arbetar hemma hos brukaren och tillhör ett arbetslag med andra personliga assistenter, där ni tillsammans möjliggör för brukaren att leva ett självständigt och meningsfullt liv.
Uppdraget ger goda möjligheter till kompetensutveckling. Du kommer att få fördjupad kunskap om avancerad medicinsk utrustning och specialiserad omvårdnad vilket ger erfarenheter som är värdefulla oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet sedan tidigare.
Arbetet är schemalagt såväl dag, kväll och natt, varierande tjänstgöringsgrad.Kvalifikationer
Som personlig assistent är du flexibel och anpassningsbar inför vardagens olika situationer. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, anhöriga och brukaren. Din goda samarbetsförmåga och förmåga att skapa trygghet gör att du bygger förtroende i alla möten. Med ett professionellt förhållningssätt och gott omdöme ser du till att varje situation hanteras med fokus på brukarens självbestämmande, integritet och välbefinnande.
Vi utgår alltid från brukarens behov och önskemål, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och en trygg, lyhörd inställning.
Krav:
Då personen bor strax utanför Kristinehamn och bussförbindelserna är begränsade krävs B-körkort för tjänsten. Eftersom arbetet även innefattar dokumentation och kommunikation behöver du behärska svenska språket i både tal och skrift.
Meriterande:
* utbildning eller tidigare erfarenhet inom vård och omsorg
* erfarenhet av lyft och förflyttningar
* arbetat med medicinhantering genom delegation
* datorvana
* kunskap kring att arbeta med ett lågaffektivt bemötande och kunna arbeta stödjande kring kommunikation.
Intervjuer kommer att ske löpande och provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
