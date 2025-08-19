Personlig tränare till Actic
Actic Sverige AB / Hälsojobb / Halmstad Visa alla hälsojobb i Halmstad
2025-08-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Actic Sverige AB i Halmstad
, Varberg
, Ljungby
, Helsingborg
, Eslöv
eller i hela Sverige
Personliga Tränare till Actic X
Älskar du träning och att hjälpa andra människor att utvecklas? Actic Halmstad söker nu personliga tränare som vill inspirera våra medlemmar och skapa ett friskare samhälle genom träning.
I rollen som personlig tränare kommer du att;
Skapa långsiktiga samarbeten med dina klienter
Förmedla Actics PT-produkt på ett inspirerande och motiverande sätt
Arbeta systematiskt och strukturerat med dina klienter med bland annat dokumentation, planering och uppföljning
Ge fantastisk service till våra medlemmar, oavsett när och hur du möter de
För att arbeta som Personlig Tränare på Actic behöver du ha gått en utbildning som ger Active Sweden's nationella licens. Du hittar alla utbildningar och mer information HÄR. På Actic kan du både arbeta som anställd PT på timme och som konsult.
För att lyckas i rollen har du;
En godkänd PT-licens (Active Sweden's nationella licens)
Stor passion för träning och en god träningserfarenhet
En vana att arbeta med människor och ta stort eget ansvar
Det är meriterade med erfarenhet inom försäljning
Om Actic På Actic tror vi på en företagskultur som är rolig, energisk och bygger på ömsesidig respekt. Vi arbetar efter tydliga värderingar: Passion, Customer Focus, Performance och Teamwork. Som medlem av vårt team bidrar du till en arbetsplats vi alla kan vara stolta över. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Actic Sverige AB
(org.nr 556494-3388) Arbetsplats
Actic Sverige Jobbnummer
9465848