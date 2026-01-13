Personlig servicetekniker
2026-01-13
Är du bilintresserad och tekniskt kunnig? Då kan du vara den vi söker som Personlig servicetekniker till oss på Skobes i Tranås. Vi värdesätter din potential och vill utvecklas med oss.
Det här erbjuder Skobes:
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som personbilstekniker utför och diagnostiserar du service och reparationer på Volvo, Renault och Dacia, men även andra märken och personbilar kan förekomma då vi är anslutna till allbilsverkstadskonceptet. Teknikutvecklingen går fort och hybrid- och eldrift blir allt vanligare. Genom ditt engagerade och yrkesmässiga förhållningssätt får du alltid kunden att känna sig professionellt bemött. Du ansvarar för hela processen: från tidsbokning till att bilen är klar för avhämtning samt för återkoppling till kunden. Du får en egen telefon och dator och ansvarar själv för din planering, med stöd från verkstadscoachen vid behov.
Vad vi önskar av dig?
Vi tror att du har ett tekniskt bilintresse och trivs bra med att arbeta direkt ut mot kunder. Vi ser gärna att du har fordonsteknisk utbildning eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, erfarenhet från skade/bilglasaffären är meriterande. Det viktigaste för oss är dock att du har ett brinnande teknik och bilintresse, har lätt för att lära dig nya saker och är sociala. Du är öppen för ständiga förbättringar och förändringar i arbetssätt. Du är en person som är drivande och lösningsorienterad.
Du behärskar god svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placering är på Skobes Bil i Tranås.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Servicemarknadschef Martin Rithell via mail martin.rithell@skobes.se
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum 8/2 2026, skicka därför in din ansökan redan idag.
Skobes Bil arbetar för en jämnare könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skobes Bil AB
(org.nr 556536-2232)
Ågatan 36 (visa karta
)
573 31 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicemarknadschef
Martin Rithell martin.rithell@skobes.se 0140-694 43 Jobbnummer
9680300